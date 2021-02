Los 5 Estrellas, camino de su desintegración tras la expulsión de 36 parlamentarios por votar contra Draghi El malhumor de muchos de sus diputados comenzó con la crisis de gobierno que concluyó con la dimisión de Giuseppe Conte

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Corresponsal en Roma Actualizado: 21/02/2021 14:29h

Comenzó un imparable 'big bang' entre los 5 estrellas, el Movimiento que fundó el cómico Beppe Grillo en 2009. Al comienzo de la legislatura, en marzo 2018, entraron en la Cámara de diputados y en el Senado 338 representantes del Movimiento. Habían superado el 32% en las urnas y se hicieron con más de un tercio de los escaños del parlamento. En menos de tres años, perdieron casi 100 parlamentarios, por expulsión o cambio de chaqueta política. Ahora sufren nuevas bajas: un comisión de arbitraje del M5E ha decidido la expulsión de otros 36 parlamentarios (15 senadores y 21 diputados), por votar contra el Ejecutivo cuando el primer ministro, Mario Draghi, presentó el miércoles y el jueves su programa de gobierno. Fue un voto que demuestra la inconsistencia e incoherencia del partido populista. Rechazaron a Draghi que representa un gobierno que busca la unidad y una paz institucional, porque no querían sentarse en un consejo de ministros con representantes de la Liga de Matteo Salvini y con Forza Italia de Silvio Berlusconi. Sin embargo, en el 2018 se unieron a Salvini para formar gobierno y después, en septiembre 2019, con el Partido Democrárico y con Italia Viva de Matteo Renzi.

En realidad, el Movimiento de Grillo, que nació con la idea de no aliarse jamás con otras fuerzas políticas, para mantener su perfil de partido contra la casta política, ha hecho ya alianzas con todos los partidos del arco parlamentario, con la excepción de Hermanos de Italia, de extrema derecha. Tras una década, el M5E es un partido más, que se mezcla y confunde con la casta política que despreciaban.

Aferrados al poder

El malhumor de muchos de sus parlamentarios comenzó con la crisis de gobierno que concluyó con la dimisión de Giuseppe Conte, al no contar con una mayoría parlamentaria estable, y la llegada de Mario Draghi. Eso les ha causado no solamente una gran desilusión, sino una pérdida de poder. Y mucho más perderán tras las próximas elecciones generales, previstas en principio dentro de un par de años. Las encuestas señalan que el Movimiento obtendría hoy alrededor de un 16% de votos, la mitad que hace tres años. Eso significa que el número de sus parlamentarios se verá diezmado, porque además el parlamento, que hoy tiene 945 escaños (630 diputados y 315 senadores), se quedará en total con 600, al haberse eliminado 345 escaños (230 diputados y 115 senadores) mediante un referéndum en septiembre pasado.

En definitiva, todo hace pensar que la crisis del populista M5E no será pasajera, porque es estructural. Está sin liderazgo desde enero de 2020, cuando Luigi Di Maio, entonces jefe político del Movimiento, dimitió y fue sustituido provisionalmente por un regente, Vito Crimi, cuya gestión está siendo muy gris. No se descarta una escisión. El objetivo inmediato del Movimiento será elegir un nuevo jefe político. Luigi Di Maio, actual ministro de Exteriores, pretende recuperar el liderazgo. Pero Beppe Grillo podría inclinarse por Giuseppe Conte, aunque el exprimer ministro no está inscrito todavía en el Movimiento, para unir las muchas corrientes del partido.

Más allá de la profunda crisis del M5E, la llegada de Mario Draghi a la cabeza de un gobierno del que forman parte seis partidos, supondrá la reestructuración del sistema político italiano. Según los expertos, Italia se encamina nuevamente hacia el bipartidismo, con un centro derecha, hoy predominante en intención de voto, y un centro izquierda.