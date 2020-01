Brexit en directo: Reino Unido consuma hoy su divorcio con la UE

Actualizar

Un partidario del Brexit sostiene una de las pancartas más llamativas de las que se verán hoy en Londres para festejar la salida del Reino Unido de la UE, donde se lee: «Boris Johnson es un enviado de Dios para sacar al Reino Unido de la Unión Europea y cumplir con la profecía bíblica». Luego, el señor añade su teléfono y un correo electrónico, por si alguien quiere ponerse en contacto con él - Ivannia Salazar

17.19Nigel Farage ha compartido un mensaje en su perfil de Twitter, con una fotografía tomando una cerveza, para celebrar el Brexit: «¡Calentando para más tarde!».

Warming up for later. Cheers! pic.twitter.com/hN1zGHzL5R — Nigel Farage (@Nigel_Farage) January 31, 2020

Un hombre disfrazado de Churchill celebra el Brexit en Londres - Ivannia Salazar

17.12Sturgeon pide paciencia La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado este viernes que desea que haya un nuevo referéndum de independencia, pero ha pedido paciencia hasta que se celebre esa consulta.

17.00Ivannia Salazar, desde Londres Un portavoz de Downing Street le ha adelantado a los medios de comunicación parte del discurso del primer ministro, Boris Johnson, esta noche: «Nuestro trabajo como Gobierno, mi trabajo, es unir a este país y llevarlo hacia adelante. Y lo más importante: decir que esta noche es que este no es un final, sino un comienzo. Este es el momento en que amanece y se levanta el telón de un nuevo acto. Es un momento de verdadera renovación y cambio nacional. Este es el comienzo de una nueva era en la que ya no aceptaremos que nuestras oportunidades de vida y las oportunidades de vida de nuestras familias dependan de la parte del país en la que crezcan. Este es el momento en que comenzamos a unirnos y subir de nivel».

16.49Queman una bandera de la Unión Europea Un partidario del Brexit ha quemado una bandera de la Unión Europea junto al número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro británico, informa Reuters. Grupos de británicos celebran hoy en Londres la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se consuma este viernes. Las imágenes que llegan de la capital son de celebración, por el momento.

Un partidario del Brexit, con un aspecto que mezcla a Boris Johnson con Winston Churchill, posa con un puro frente a la estatua de Churchill en Londres para celebrar la salida del Reino Unido de la UE - EFE

16.43Merkel: «La salida del Reino Unido es un corte profundo» La canciller alemana, Angela Merkel, dijo este viernes que la salida del Reino Unido de la Unión Europea «es un corte profundo» para los 27, pero advirtió de que «cuanto más se aleje de las condiciones del mercado interior, naturalmente más cambiarán nuestras relaciones futuras». Merkel se expresó así en un vídeopodcast difundido hoy en el que defiende que «Alemania querría sin embargo seguir siendo un socio y amigo cercano del Reino Unido, porque tenemos valores comunes». EFE

Partidarios del Brexit celebran en Londres la salida del Reino Unido de la Unión Europea - Ivannia Salazar

16.31Comparecencia de Macron El presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a comparecer esta tarde para decir unas palabras acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Un británico a favor del Brexit celebra la salida del Reino Unido de la UE - Ivannia Salazar

Un grupo de británicos favorables al Brexit se manifiestan en los alrededores del Parlamento del Reino Unido - Ivannia Salazar

16.16Informa Ivannia Salazar Ambiente festivo en la plaza del Parlamento, donde los partidarios del Brexit celebran con música, pancartas y muchas banderas la salida de Reino Unido de la UE. En declaraciones a ABC, muchos muestran su satisfacción por la llegada del Día B e incluso hay algunos ciudadanos franceses pidiendo que el siguiente país sea Francia con un Frexit.

15.10 El primer ministro Boris Johnson empezó lo que ha llamado «un nuevo capítulo» para el país con una reunión especial del consejo de ministros en Sunderland. «Hoy comenzamos un nuevo capítulo del futuro del Reino Unido, pasando una página sobre la división de los últimos tres años y medio y avanzando a toda máquina, para unir a la nación y aumentar las oportunidades para todos, en todo el país».

Un grupo de personas celebran en la plaza del Parlamento el Brexit - I. S.

14.54 La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha asegurado que el Gobierno español negociará junto con la Unión Europea (UE) un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido «lo más justo y ambicioso posible», y ha garantizado que las empresas españolas están preparadas frente al Brexit. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Méndez ha afirmado que pese al Brexit, que este viernes se hace oficial, el Reino Unido seguirá siendo socio preferente de España y ha recordado que hasta el 1 de enero de 2021 no se producirán los cambios en las condiciones comerciales y de inversión.

14.24 El Reino Unido participa en la comunidad de EuroMillones desde su fundación y el operador de loterías británico continuará formando parte del mismo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), proceso conocido popularmente como Brexit'. Así lo explican a Europa Press fuentes de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que aclaran asimismo que los ciudadanos con residencia en Reino Unido podrán seguir participando en EuroMillones desde su país o desde cualquier otro en el que se comercialice el juego, como ocurre actualmente.

13.55Tres millones de monedas de 50 peniques que conmemoran el Brexit entrarán en circulación hoy 31 de enero. En las monedas se leerá: «Paz, prosperidad y amistad con todas las naciones» y otros siete millones entrarán en circulación durante el próximo año. El canciller, Sajid Javid, recibió el primer lote de monedas y presentará una a Boris Johnson. Como todo lo relacionado con Brexit, las monedas han demostrado ser controvertidas.

Today is the day the UK leaves the EU – and it’s also the day that around 3 million Brexit 50p coins will enter circulation. Have you got yours yet? pic.twitter.com/nVtbcutujY — HM Treasury (@hmtreasury) January 31, 2020

13.35Sin las campanadas del Big Ben. A pesar de los intentos, la famosa torre en la que se halla el Big Ben, comenzó en 2017 unas obras de restauración. Dichas reformas durarán hasta 2021. La mayoría de los «brexiters» deseaba que fuera el Big Ben el que anunciara en todo Reino Unido la salida de la UE, y para ello, que 11 campanadas repicarán por toda la capital británica. Sin embargo, el coste de este sonido sería de unas 500.000 libras según el Parlamento británico, un gasto desmedido, que no están dispuestos a asumir. Algunos «brexiters» comenzaron una campaña de recolección de fondos y en apenas unos días lograron 224.000 libras, pero finalmente no podrá ser. El Big Ben no sonará a las 23.00 hora local. La cuenta atrás será visionada en Downing Street.

13.35 El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, ha organizado una fiesta en la Plaza del Parlamento. «Leave Means Leave» es el grupo encargado del evento. En un primer momento habían prometido fuegos artificiales, bandas, Djs, y cómicos sobre un escenario. Sin embargo, los organizadores están teniendo problemas para celebrarlo por todo lo alto. Por un lado, los animalistas se han quejado de lo cerca que están parques como Saint James para que se tiren cohetes y lancen fuegos artificiales.

13.33Agenda de conmemoraciones en LondresEl espectáculo de luces de Johnson. El primer ministro Boris Johnson ofrecerá un espectáculo de láser en Downing Street con motivo del Brexit. En el show de luces se reflejará la cuenta atrás para la salida de la UE. Los edificios gubernamentales alrededor de Whitehall también estarán iluminados de una forma especial. Asimismo, Johnson se dirigirá a la nación en un discurso televisado a la medianoche.

13.30 El Editorial de ABC. Londres no tiene nada que celebrar. La ruptura ha abierto una herida que no existía y que conviene no ensanchar.

13.20La Tercera. Brexit: el fin del principio. «Es probable que la presencia del Reino Unido haya dificultado el desarrollo y la profundización del proyecto europeo, pero su marcha no garantiza el éxito de este. Seguiremos viviendo en una complejísima Unión de estados y ciudadanos, cuyo lema, “unida en la diversidad”, refleja más una aspiración que una realidad» por Charles Powell.

13.16 La escritora, actriz y activista política Kate Willoughby, que actúa como la sufragista Emily Davison, y Roger Casale, fundador y CEO de New Europeans y exdiputado laborista, presentan en la plaza del Parlamento en Westminster una pancarta con el lema: «No hagáis a los ciudadanos pagar el precio del Brexit». Kate Willoughby ha pronunciado un discurso breve y conmovedor inspirado en las palabras de Emily Davison, que se citan en la pancarta que Millicent Fawcett puede verse sosteniendo en su estatua: «¡El coraje llama al coraje en todas partes y su voz no se puede negar!», informa Ivannia Salazar desde Londres.

13.13¿Voy a poder visitar el Reino Unido con mi DNI? Sí, el DNI se va a poder seguir usando para viajar entre España y el Reino Unido durante todo 2020. Los cambios que haya a partir de 2021 se notificarán con tiempo suficiente. Los españoles que estén registrados como residentes en el Reino Unido podrán seguir usando su DNI al menos hasta 2025.

13.10¿Qué va a ocurrir con los estudiantes? Las tasas para aquellos españoles que empiecen una carrera o estudios universitarios en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 se mantendrán como hasta ahora durante toda la duración de sus estudios El Reino Unido va a seguir participando en el programa Erasmus+ hasta el 31 de diciembre de 2020. El Gobierno británico está abierto a mantener su participación, que será parte de las negociaciones sobre la relación futura con la UE

13.08Dudas frecuentes¿Y si quiero irme a vivir al Reino Unido ahora?Si te vas antes del 31 de diciembre de este año disfrutarás de las mismas condiciones que los que están allí en la actualidad. También tendrás que registrarte como residente, tal y como está indicado en la respuesta anterior. El Gobierno británico anunciará a lo largo de este año cuáles serán los requisitos para aquellos españoles que quieran ir a vivir en el Reino Unido a partir de 2021.

13.05El lunes la Comisión Europea presentará su propuesta de negociación. «Queremos la mejor asociación posible con el Reino Unido. Pero está claro que siempre habrá una diferencia. Pertenecer a la Unión Europea cuenta. La Unión hace la fuerza», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter.

Lundi, la @EU_Commission présentera sa proposition pour les négociations.

Nous voulons le meilleur partenariat possible avec le Royaume-Uni. Mais il est clair qu’il y aura toujours une différence. Appartenir à l’Union européenne compte. L’Union fait la force. #NewBeginnings pic.twitter.com/as9qNGZh0D — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2020

13.00 La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, afirmó este viernes que es posible celebrar un referéndum de independencia este año, que debe ser «legal y vinculante» para que cuente con el reconocimiento de la comunidad internacional.

La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon - Reuters

12.35La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: «Mañana, después de casi medio siglo de membresía del Reino Unido como parte de la UE, deja de ser parte de ella. En estos años hemos aprendido que nuestro poder no se basa en el aislamiento, sino en la unión. En ningún otro lugar del mundo ocurre esto. No somos optimistas ni pesimistas, estamos decididos. Ni los retos ni las oportunidades a los que se enfrenta la UE cambian por el Brexit: cambio climático, ser pioneros en la digitalización, y gestionar la migración de una manera humanitaria y eficaz. A partir de ahora queremos tener la mejor relación posible con el Reino Unido, pero nunca será tan buena como tenerlo como miembro de la UE».

The challenges that Europe faces, and the opportunities that it can grasp, have not changed because of #Brexit. As part of this, we want to have the best possible relationship with the UK. But it will never be as good as membership. #NewBeginnings — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2020

12.35 El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel: «Hoy es un día excepcional para la UE. Nunca es un momento feliz cuando alguien se marcha, pero hoy se abre un nuevo capítulo. Nos esforzaremos por construir una UE más fuerte».

12.35 Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Eurocámara, David Sassoli, hacen una declaración oficial sobre la postura de la UE en el Parlamento Europeo. Sassoli: «La UE no debe olvidar que somos mucho más fuertes cuando actuamos juntos. El día de hoy entrará en la historia de la Unión Europea. Lo que ocurre hoy supone una herida para todos nosotros».

12.25Dudas frecuentes tras el Brexit El día que se consumará el Brexit ha llegado y las dudas de los ciudadanos europeos sobre la nueva relación que mantendrá Bruselas con el Reino Unido se centran en el día a día, en cómo se podrá visitar ahora Londres o en qué posibilidades habrá de realizar allí un año de estudios. Para aclarar esas cuestiones, este conjunto de preguntas y respuestas puede ser de ayuda.Soy un español residente en el Reino Unido, ¿qué ocurre ahora con mi situación?No hay ningún cambio. Tienes los derechos de residencia, trabajo y acceso a la sanidad garantizados gracias al Acuerdo de Retirada firmado entre el Reino Unido y la Unión Europea

12.20 «Nos vamos de la unión aduanera. Eso significa que las empresas tendrán que prepararse para estar fuera de la unión aduanera, e inevitablemente serán necesarios procesos adicionales en el comercio entre la Unión Europea y Reino Unido». Así lo expresó ayer un portavoz del Gobierno británico, que con sus palabras adelantó lo que se supone será parte del discurso que dará el primer ministro Boris Johnson la próxima semana y en el que explicará los primeros pasos que se seguirán durante las conversaciones para un acuerdo comercial con la UE, así como los objetivos que se marcará Londres al respecto. Información de Ivannia Salazar.

12.15Portadas de los periódicos ingleses Tras dos años y medio de negociaciones, Reino Unido saldrá de la Unión Europea a las cero horas del próximo 1 de febrero (hora central europea) pero de momento el único efecto tangible es que Londres dejará las instituciones comunitarias ya que, gracias a que el Brexit se produce con acuerdo, ahora comienza un periodo de transición que durará hasta el 31 de diciembre de 2020 y durante el cual el país seguirá aplicando las normas comunitarias. La prensa inglesa ha reseñado el día «B» del Brexit con los siguientes portadones.

12.00Llegó el día del Brexit Buenos días. Hoy 31 de enero Reino Unido consuma su divorcio de la Unión Europea tras casi medio siglo después de su ingreso tras la formalización del Brexit. Siga de la mano de nuestra corresponsal en Londres y el equipo de periodistas de ABC toda la jornada del día en que los británicos dicen adiós a Europa.