Suscríbete a
ABC Cultural

«México tiene una de las poblaciones indígenas más altas. ¿Sería así si el Imperio español los hubiese exterminado?»

El pasado año se celebraron las jornadas internacionales 'Cómo acabar de una vez por todas con el mestizaje', donde analizaron Madrid las sinergias históricas del mundo Hispanoamericano

Etnia Tsotsil
Etnia Tsotsil efe
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«México o Perú tienen unas de las poblaciones indígenas más altas de la actualidad. ¿Sería así si España hubiera acabado con todos ellos?», preguntaba el profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Germán Mejía. Su máxima, y es la misma que sostuvieron el resto de ... ponentes del seminario 'Cómo acabar de una vez por todas con el mestizaje', que tuvo lugar en 2024 y que recuperamos por su interés, es que el de la Monarquía Hispánica fue un imperio que fusionó culturas y forjó sinergias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app