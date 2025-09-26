Suscríbete a
Las noticias de ABC: Los intentos del Gobierno para frenar a Peinado

Descendientes de una esclava liberada por España dan las gracias entre lágrimas a la Reina Sofía

Su antepasado obtuvo la libertad después de que Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana, firmara el documento de manumisión, hace casi 250 años

El descendiente de una esclava destroza la Leyenda Negra española: «La Monarquía hispánica creía en la libertad»

La Reina Sofía abraza a Jane Henderson Bronner, emocionada tras dar las gracias por la liberación de su antepasado
Manuel Trillo

Manuel Trillo

Washington

Ocurrió el pasado fin de semana, tras una de las ponencias del simposio 'España y el nacimiento de la democracia americana', celebrado en Washington y al que asistió la Reina Sofía: Jane Henderson Bronner, descendiente de un «patriota» que contribuyó a la independencia ... de Estados Unidos y de una esclava liberada por España, se puso en pie ante la madre de Felipe VI para, casi dos siglos y medio después, decir entre lágrimas: «Muchísimas gracias».

Comentarios
0
