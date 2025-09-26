Descendientes de una esclava liberada por España dan las gracias entre lágrimas a la Reina Sofía

Ocurrió el pasado fin de semana, tras una de las ponencias del simposio 'España y el nacimiento de la democracia americana', celebrado en Washington y al que asistió la Reina Sofía: Jane Henderson Bronner, descendiente de un «patriota» que contribuyó a la independencia ... de Estados Unidos y de una esclava liberada por España, se puso en pie ante la madre de Felipe VI para, casi dos siglos y medio después, decir entre lágrimas: «Muchísimas gracias».

Fue sin duda el momento más emotivo en las dos jornadas del simposio, organizado el 19 y 20 de septiembre en el solemne Constitution Hall, a unos pasos de la Casa Blanca, por el Queen Sophia Spanish Institute y la organización Daughters of the American Revolution (Hijas de la Revolución Americana), en colaboración con la Fundación Ramón Areces.

Jane Henderson, su hermano Michael N., que como informó ABC ha rescatado los documentos originales que otorgaron la libertad a su bisabuela de cuarta generación, y la esposa de este, Anita, no quisieron perderse el evento y se trasladaron desde Atlanta (Georgia) –la cuna de Martin Luther King– para participar en él y poder expresar ante la Reina Sofía su agradecimiento.

Como explicó la propia Jane visiblemente conmovida, mientras uno de sus antepasados, Mathieu Devaux, alias Platillo, combatía por lograr la independencia americana, otra con la que mantenía una relación y tuvo siete hijos, de nombre Agnes y esclava afroamericana en la Luisiana española, luchaba por obtener su propia «independencia». Y la obtuvo el 16 de diciembre de 1779 gracias a que el gobernador de aquella provincia, el malagueño Bernardo de Gálvez, firmó el documento de manumisión. «Por tanto, muchísimas gracias como descendiente de Agnes. Quiero dar las gracias porque ella no tuvo la oportunidad de hacerlo, estoy segura, gracias, muchas gracias», aseguró, pronunciando las últimas palabras en español y desencadenando una calurosa ovación del público. A continuación, se acercó la Reina Sofía para fundirse con ella en un abrazo.

«Nosotros somos descendientes de dos principios de la Constitución, independencia y libertad» Jane Henderson Bronner

En posteriores declaraciones a ABC, Jane Henderson Bronner destacó que ella y su hermano son «literalmente descendientes» de dos de los principios que consagra la Constitución de los Estados Unidos: «Independencia y libertad». «Nosotros realmente encarnamos las palabras 'Todos los hombres son creados iguales'».

La manumisión del antepasado de Jane y Michael N. Henderson tuvo lugar en la época en que la Luisiana, una vasta región al oeste del Misisipi y que iba desde el golfo de México hasta el actual Canadá, estaba en manos de España. Desde allí, la corte de Carlos III brindó un apoyo fundamental a los colonos sublevados contra Londres, primero con ayuda encubierta a base de municiones, pertrechos y financiación, y a partir de la declaración de guerra contra Gran Bretaña en 1779 con el enfrentamiento abierto y la conquista de varios fuertes y las plazas de Mobila (hoy Mobile, Alabama) y Pensacola (en el actual estado de Florida).

El simposio 'España y el nacimiento de la democracia americana' analizó, con la participación de destacados especialistas, la contribución española a la formación de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América y sirvió de preámbulo para los múltiples actos que conmemorarán el año que viene del 250 aniversario de la declaración de independencia.

El rescate de una historia orillada

El acto del pasado fin de semana estuvo conducido por la directora del Queen Sophia Spanish Institute, Begoña Santos, que aseguró que la entidad, con sede en Nueva York, busca «dar visibilidad a las poco estudiadas y conocidas aportaciones de España a la guerra de independencia de Estados Unidos en muy diversos campos, nival, militar, de tierra, diplomático, de espionaje, secreto…».

Para el desarrollo de esta iniciativa, el instituto cuenta con el diplomático e historiador Gonzalo Quintero Saravia, que destaca que «la historia de España y Estados Unidos está muy ligada en muchos casos, y especialmente en este tema de la independencia». «La historia de España es historia de Estados Unidos hasta el siglo XIX», recuerda.

En este sentido, la presidenta general de las Hijas de la Revolución Americana, Ginnie Sebastian Storage, destacó durante el pasado fin de semana que el simposio buscaba subrayar «la historia compartida y el esfuerzo de España» para el logro de la independencia de Estados Unidos.