Una daga y un crucifijo: el misterio de cómo un falso sacerdote consiguió apuñalar a Pablo VI

El atentado se produjo cuando el Papa llegó a Manila en 1970, poco antes de saludar al dictador Ferdinand Marcos

Las excavaciones secretas del Vaticano para hallar la tumba perdida de San Pedro, el primer Papa

El Papa Pablo VI, durante uno de sus viajes
Israel Viana

Madrid

El 28 de noviembre de 1970, la portada de ABC lo decía todo: 'Quisieron matar al Papa'. Pablo VI acababa de llegar a Manila en lo que sería el viaje más largo de todo su Pontificado. Mientras descendía las escaleras del avión, rodeado de ... vítores y gestos de admiración, no imaginaba que entre la multitud que lo esperaba se encontraba el hombre que intentaría acabar con su vida.

