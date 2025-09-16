Dónde comer en Nervión: nuestros bares y restaurantes infalibles de esta zona de Sevilla:

Punto neurálgico del ocio al este de la ciudad, en Nervión conviven el ambiente futbolero que se respira en torno al Sánchez-Pizjuán, las tardes de cine en una de las salas más concurridas de Sevilla y un ir y venir constante de vecinos entre sus comercios, bares y restaurantes. Aunque no es pleno centro histórico, sus conexiones hacen que llegar hasta aquí sea sencillo, y cada vez son más los que se dejan caer para descubrir un barrio con mucho que contar también a nivel gastronómico.

La cocina en Nervión tiene un carácter propio. Quien lo visita se encuentra con un barrio que, en la mesa, prefiere seguir fiel a lo clásico, pero que deja espacio para nuevas tendencias.

Hay bares de toda la vida, con tapas y raciones que forman parte del imaginario sevillano, y también propuestas más recientes, pero siempre bajo un mismo denominador común: la buena cocina. No hay que olvidar que aquí estuvo la primera fábrica de Cruzcampo, un hecho que todavía hoy se refleja en el cuidado especial con el que se sirven las cañas en la mayoría de sus barras, siendo el Bar Jota en Luis Montoto uno de los templos cerveceros más celebrados.

Nervión, un barrio para perderse entre bares y raciones

Lo más difícil a la hora de armar una ruta gastronómica por Nervión es definir sus límites. ¿Incluimos La Buhaira? ¿Contamos la acera sur de Ramón y Cajal? Lo que está claro es que entre Nervión y Viapol se concentran algunos de los bares más queridos por los sevillanos, lugares que apuestan más por la tapa tradicional que por el formato gastrobar, al contrario de lo que ocurre en el centro.

En esta guía seguimos la brújula gastronómica de nuestro editor y crítico, Álvaro Salinero, para recorrer algunos de los imprescindibles de Nervión. Un barrio que, entre cañas bien tiradas, raciones generosas y fogones de confianza, tiene mucho que ofrecer al paladar.

Casa Paco el Buen comer

Salmorejo con centollo de Casa Paco El Buen Comer GURMÉ

En la calle Luis Huidobro encontramos uno de los grandes templos del tapeo en Sevilla: Casa Paco El Buen Comer, un bar que lleva desde 1999 conquistando a vecinos y visitantes con una carta que supera las 120 tapas.

Detrás del proyecto está Francisco Cruz, que ha sabido mantener la esencia de un bar de barrio al tiempo que lo hacía crecer. En 2023 reabrieron su comedor tras una reforma, sumando este espacio a la barra original y a la terraza, creando así tres ambientes distintos para disfrutar del tapeo.

Lo suyo es la variedad: de un pulpo a la parrilla con crema de boletus a unas carrilladas gratinadas, pasando por corvina en crema de gambas o rodaballo con hongos. La carta se complementa con sugerencias del día, por lo que cada visita puede deparar algo nuevo.

Dónde comer en Nervión Casa Paco el Buen Comer Dirección: C. Luis Huidobro, 23, 41007 Sevilla

Teléfono: 624 04 49 54

La Peña

Carne a la brasa de La Peña GURMÉ

En la calle Carlos Cepeda, La Peña —o La Peña Sevillista Eindhoven— ofrece una cocina sencilla y honesta, donde lo que prima es el producto. Aunque en la planta baja los socios tienen su espacio futbolero, la sala principal apenas muestra guiños al Sevilla FC y se vive como un restaurante de barrio de toda la vida.

La carta combina tapas, medias y raciones con pescados frescos, verduras ecológicas y guisos como el menudo o la sopa de tomate. También destacan la caballa con tomate, la ventresca de bacalao o el cochinillo, además de postres caseros como la cuajada o la crème brûlée. Para acompañar, vinos del Marco de Jerez y Cruzcampo de barril.

Dónde comer en Nervión La Peña Dirección: C. Carlos de Cepeda, 5, 41005 Sevilla

Teléfono: 637 63 28 55

Casa Consuelo

Arroz caldoso con langostino jumbo de Casa Consuelo GURMÉ

Desde 2015, Casa Consuelo se ha consolidado en Nervión como un bar de barrio luminoso y cercano, dirigido por Consuelo Fernández y su hijo Francisco José. El local cuenta con un comedor para unas 40 personas, barra integrada y una pequeña terraza con tres mesas altas.

Su propuesta combina guisos tradicionales y pescados fritos muy cuidados —con especialidades poco habituales— junto a carnes de vacuno y platos para compartir. Las sugerencias de temporada son uno de sus puntos fuertes, y no faltan postres caseros. También sirven desayunos con pan de Alcalá de Guadaíra, muy populares entre los vecinos. Ofrecen menú del día, admiten reservas y los fines de semana conviene asegurarse mesa.

Dónde comer en Nervión Casa Consuelo Dirección: Plaza Pintor Amalio García del Moral, 41005 Sevilla

Teléfono: 685 58 04 79

La Tizná

Varias propuestas de platos de La Tizná GURMÉ

En la calle Camilo José Cela, La Tizná se presenta como una auténtica casa de comidas donde la temporada y la proximidad marcan el rumbo de cada plato. Distinguido con un Solete Repsol, este restaurante solo abre en horario de desayunos y comidas, con un discurso claro: productos ecológicos, sostenibles y de kilómetro cero.

Al frente están Mari Ángeles Muñoz y José Antonio Barragán, que comenzaron su proyecto en 2019 en el Edificio Cristina y, tras el paréntesis de la pandemia, se asentaron en esta nueva ubicación. El espacio es acogedor, con decoración sencilla y una vitrina de frutas, verduras, panes y vinos naturales que los clientes pueden comprar para llevarse a casa.

Su filosofía culinaria se define con el acrónimo FLOSS: fresco, local, orgánico, sostenible y estacional. Una propuesta poco común todavía en Sevilla, pero cada vez más reconocida por quienes buscan honestidad en la mesa y un vínculo directo con el origen de los productos.

Dónde comer en Nervión La Tizná Dirección: C. Camilo José Cela, 1, 41018 Sevilla

Teléfono: 955 80 92 58

Bar Coli

Caracoles de Bar Coli GURMÉ

Enclavado en la calle Padre Campelo, el Bar Coli es uno de esos bares de Nervión que llevan grabada la palabra tradición en su ADN. Fundado en 1969 por Antonio Serrano García y Natalia García, mantiene vivo, más de medio siglo después, el espíritu de los bares de barrio de toda la vida. Su nombre procede de «Colinet», el apellido de una abuela de Antonio, con el que la familia era conocida en Estepa.

El local conserva esa estética clásica con barra larga en forma de L, azulejos hasta media pared y apenas unas pocas mesas. En su carta brillan las tapas de siempre, elaboradas siguiendo las recetas de Natalia, como el flamenquín casero, el bacalao o la pringá, tan demandada que tienen que prepararla aparte del potaje. Durante la temporada de abril a junio, sus caracoles aromatizados con hierbabuena y las cabrillas se convierten en protagonistas indiscutibles, junto a otros imprescindibles como los boquerones en adobo, el salmorejo o las papas con alioli.

Desde 2012 está al frente Antonio Serrano hijo, que ha mantenido intacto el estilo y la cocina heredada, consolidando al Coli como un punto de encuentro para quienes buscan autenticidad y sabor clásico en Nervión.

Dónde comer en Nervión Bar Coli Dirección: C. Padre Campelo, 4, 41005 Sevilla

Teléfono: 664 59 80 65

Cala Roche

Tartar de atún rojo salvaje de Cala Roche GURMÉ

Cala Roche se presenta como una marisquería donde el producto de calidad manda. La carta tiene como eje pescados y mariscos de las mejores lonjas del país: desde gamba blanca de Huelva, langostinos de Sanlúcar o almejas gallegas premium, hasta ostras Gillardeau o cañaíllas. No faltan guiños al atún rojo de almadraba de Gadira, presente en tostas, tartares, marinados o reinterpretaciones de recetas clásicas. Junto a ellos, el pescaíto frito, los arroces y carnes completan la propuesta, además de entrantes como las croquetas de carabinero, el tomate con atún o el salmorejo con caviar de aceite.

Para acompañar, una bodega con más de 180 referencias seleccionadas con detalle por su sumiller, que convierte cada visita en un recorrido por sabores del mar y vinos bien elegidos.

El espacio es amplio, limpio y funcional, que se reparte entre comedor, terraza y una barra animada, pensada para quienes prefieren tapear de forma más informal.

Dónde comer en Nervión Cala Roche Dirección: Av. de Ramón y Cajal, 8, 41018 Sevilla

Teléfono: 954 65 52 03

Tradevo Nervión

Canelón de aguacate y langostino de Tradevo GURMÉ

De la mano del chef Gonzalo Jurado, Tradevo Nervión es la versión más cercana y de barrio de un concepto que en su día revolucionó Sevilla: el de los gastrobares. Si en el centro su primer Tradevo se consolidó como referencia cuando esa palabra estaba en auge, aquí la propuesta vuelve a los orígenes con una carta pensada para el público local, sin perder de vista la innovación y la técnica que han marcado la trayectoria del cocinero.

Aquí nacieron clásicos como los cartuchitos de boquerones al limón o las sardinas marinadas, a los que se suman tapas como el canelón de aguacate y langostino, la ensaladilla de gamba roja o el taco de gambón en tempura. En el apartado de carnes, la brasa es protagonista con cortes como la pluma ibérica o el T-bone de vaca simmental.

El local combina barra, comedor y terraza en un ambiente desenfadado que mezcla lo mejor del bar tradicional con toques de autor, consolidando a Tradevo Nervión como una de las paradas imprescindibles en el barrio.

Dónde comer en Nervión Tradevo Nervión Dirección: Av. de Diego Martínez Barrio, 10, 41013 Sevilla

Teléfono: 854 52 15 54

Marea Viva

Frente al estadio Ramón Sánchez Pizjuán se encuentra Marea Viva, un restaurante que ha traído hasta Nervión el pulso fresco de las lonjas onubenses. Su propuesta se basa en una cocina tradicional de pescados y mariscos, con habituales recomendaciones fuera de carta.

Su oferta incluye desde croquetas a pescaíto frito, pescados a la plancha, además de propuestas más elaboradas como arroz negro con alioli, tallarines de calabacín con salsa pesto y gambón o su ya célebre tosta de atún rojo con mayonesa trufada y albahaca. La carta también contempla tapas clásicas sevillanas, carnes y postres caseros.

El local ofrece varias opciones para disfrutar: mesas altas para un tapeo rápido, un comedor más relajado, barra animada y una amplia terraza exterior. En copa, la cerveza Cruzcampo convive con una cuidada selección de vinos, con especial atención a los generosos de Jerez y Sanlúcar.

Dónde comer en Nervión Marea Viva Dirección: C. Luis Arenas Ladislao, 151, 41005 Sevilla

Teléfono: 954 57 41 76