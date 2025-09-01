Dónde comer en los alrededores del río Guadalquivir: de la Torre del Oro a Triana

Terraza del restaurante Río Grande, en la calle Betis, con vistas a la Torre del Oro

Pocas estampas representan tanto a Sevilla como la imagen de la Torre del Oro junto al Guadalquivir. Quien nos visita encuentra aquí uno de los puntos más fotografiados, y quienes vivimos aquí sabemos que a su alrededor late una de las zonas más animadas para pasear, tapear y sentarse a comer con vistas privilegiadas. El río ha sido siempre frontera y encuentro, escenario de historias y eje de la vida urbana, y a sus orillas se concentran bares y restaurantes que hacen de este enclave un lugar imprescindible.

Basta cruzar el puente de San Telmo o el de Triana para plantarse en la calle Betis, con su hilera de terrazas y restaurantes que miran directamente a la otra orilla. Este rincón es parada obligatoria para quien busca una comida con vistas, ya sea en clave de tapeo clásico o de cocina más actual.

Además, septiembre siempre marca un regreso a la rutina. Tras semanas de playa y vacaciones, la vuelta al trabajo puede hacerse menos dura con un almuerzo frente al Guadalquivir. No es playa, pero es agua. Y funciona igual para despejar la mente.

Así, comer junto al río no solo invita a los turistas a descubrir la ciudad desde una de sus postales más reconocibles, también para que los sevillanos reconectemos con la ciudad después del verano, volvamos a redescubrir sus bares y a saborear la vida pausada del día a día.

Nuestros bares y restaurantes favoritos para comer cerca del Guadalquivir

Desde la clásica cocina trianera hasta propuestas de vanguardia que dialogan con el entorno, en esta guía hemos reunido algunos de los restaurantes que puedes elegir para comer en el entorno del río, la Torre del Oro y Triana. Opciones para todos los gustos y momentos, pero siempre con el Guadalquivir como protagonista.

Río Grande

Gurmé

Situado en la orilla trianera, justo frente a la Torre del Oro, Río Grande ofrece varias terrazas y espacios acristalados desde los que contemplar una de las panorámicas más icónicas de la ciudad mientras se come o se tapea.

Su cocina es un homenaje al recetario andaluz, con platos que van desde la ensaladilla o las croquetas hasta el salmorejo y el solomillo al whisky. A ello se suma una carta con mariscos, arroces secos en paella, pescados frescos y carnes a la brasa, pensados para compartir en la mesa. De postre, no hay que perderse su tarta de queso, entre las mejores para el equipo GURMÉ.

Después de la comida, el espacio invita a alargar la sobremesa con unas copas en un ambiente relajado, siempre con el Guadalquivir y la Torre del Oro como telón de fondo. Una dirección imprescindible para quienes buscan disfrutar de Sevilla desde una de sus postales más reconocibles.

Dónde comer en los alrededores del río Guadalquivir Río Grande Dirección: C. Betis, 69, 41010 Sevilla

Teléfono: 954 27 39 56

De la O

Gurmé

En pleno Paseo de la O, junto al río en Triana, De la O apuesta por una cocina de mercado que sigue el ritmo de las estaciones y trabaja con productores locales. Su chef, Manuel Llerena, firma una carta corta y cambiante donde conviven guiños a la tradición andaluza y toques creativos, siempre con la brasa y el producto como protagonistas.

Además de su sala interior, el restaurante cuenta con una terraza al borde del Guadalquivir, un lugar ideal para comer al aire libre y disfrutar de las vistas al río en un ambiente más relajado.

Dónde comer en los alrededores del río Guadalquivir De la O Dirección: Paseo de Ntra. Sra. de la O, 29, 41010 Sevilla

Teléfono: 954 33 90 00

Mariatrifulca

Gurmé

En el mismo puente de Triana, frente a la capillita del Carmen y en lo que fue la antigua estación marítima, se levanta hoy MaríaTrifulca, uno de los restaurantes más emblemáticos del entorno del Guadalquivir. El edificio, conocido como el Faro de Triana, se distribuye en varias plantas con un interior de aire industrial y cuidado diseño, pero el gran atractivo está en su terraza-azotea, desde donde se disfrutan unas vistas únicas del río y de la ciudad.

Su cocina parte de la tradición sevillana, a la que añade toques internacionales y contemporáneos. En la carta conviven platos como ensaladilla o croquetas, con pescados de lonja, carnes selectas y varias formas para disfrutar del atún rojo, como en carpaccio o tartar. También destacan sus arroces y, para terminar, postres caseros como la torrija de pan brioche caramelizada o la tarta de queso de cabra.

Dónde comer en los alrededores del río Guadalquivir Mariatrifulca Dirección: Puente de Triana, Pl. del Altozano, 1, 41010 Sevilla

Teléfono: 954 33 03 47

Casa de María

Gurmé

En plena calle Betis, esquina Altozano, se encuentra La Casa de María, un restaurante que nace como extensión natural de Mariatrifulca. De hecho, ambos comparten terrazas frente al río bajo el nombre de El Mirador de María, ofreciendo una de las panorámicas más espectaculares del Guadalquivir y la Torre del Oro.

Su propuesta gastronómica combina la cocina de esencia tradicional con una presentación actualizada, donde brillan especialmente los arroces de autor, junto a mariscos, pescados y carnes seleccionadas. Además, el restaurante cuenta con tres reservados decorados con mimo, ideales para comidas privadas en un entorno único.

Dónde comer en los alrededores del río Guadalquivir La Casa de María Dirección: C. Betis, 2, 41010 Sevilla

Teléfono: 954 32 73 57

Abades Triana

Gurmé

Ubicado en la calle Betis, frente a la Torre del Oro y la Giralda, el comedor acristalado de Abades Triana permite disfrutar de las vistas más icónicas de la ciudad mientras se almuerza o cena.

El local sorprende por su amplitud —puede acoger hasta 400 comensales— y su terraza, ideal para saborear la luz sevillana o vivir una velada al aire libre.

En lo gastronómico, Abades Triana propone una cocina contemporánea basada en producto de temporada y de primera calidad. Desde platos con sello andaluz reinterpretados, como la ensaladilla con ventresca o los huevos fritos con dados de atún de almadraba, hasta pescados de lonja, carnes seleccionadas, experiencias de caviar, arroces y propuestas más creativas. Se puede pedir a la carta o elegir alguno de sus menús degustación. Un espacio pensado para quienes buscan comer con el Guadalquivir como compañero de mesa.

Dónde comer en los alrededores del río Guadalquivir Abades Triana Dirección: C. Betis, 69, 41010 Sevilla

Teléfono: 954 28 64 59

La Barca de Calderón

Huevos rotos con tartar de atún Gurmé

En pleno Paseo de la O, donde Triana se abre al Guadalquivir, se encuentra La Barca de Calderón, un restaurante con historia que ocupa el antiguo club de pesca de Sevilla. Hoy es un espacio con una carta mediterránea en la que conviven recetas nacionales e internacionales.

El protagonismo lo tiene el atún rojo de almadraba, presente en tartares, tostas, woks o incluso huevos rotos con carpaccio. Junto a él aparecen propuestas como ceviches, tacos, gyozas o mini burgers de vaca retinta. También destacan sus carnes a la brasa, pescados del día y una amplia selección de arroces, desde los marineros hasta versiones más originales como el de zurrapa de lomo en manteca colorá.

Con terraza junto al río y un ambiente relajado, La Barca de Calderón es una opción perfecta para comer cerca del río.

Dónde comer en los alrededores del río Guadalquivir La Barca de Calderón Dirección: Paseo de Ntra. Sra. de la O, 41010 Sevilla

Teléfono: 634 24 34 71

Doña Emilia

Ensaladilla de langostinos y manzanilla y de Doña Emilia Gurmé

Nos vamos al otro lado del río, al Paseo de Colón, para detenernos en Doña Emilia, abierto este año en el Hotel Kivir por la familia Mayo, conocida en Sevilla por su histórico grupo hostelero. Este espacio rinde homenaje a la matriarca Emilia Cabrera, rescatando la filosofía con la que trabajaba en sus orígenes: producto fresco del día y cocina hecha con mimo.

El local cuenta con una amplia barra sevillana junto a los ventanales, un salón de mesas bajas, un reservado decorado con fotografías familiares y una terraza en el propio Paseo de Colón.

En la carta no faltan los clásicos del grupo, como espinacas con garbanzos, carne con tomate, guisos diarios, pescaíto frito, ensaladilla o papas aliñás. A ellos se suman propuestas de abacería con chacinas, conservas artesanas y aperitivos fríos como el salpicón de marisco con aliño Bloody Mary, salmorejo de tomate rosa o mojama de atún rojo con almendra y AOVE.

La oferta se completa con panes y tostas —como mollete de chicharrón y yema curada o tosta de presa mechá con manteca colorá—, frituras de pescado fresco y platos más elaborados como croquetas de boletus, panceta de cerdo ibérico a baja temperatura o solomillo de ternera a la ciruela.

Un espacio fiel a los orígenes de la familia Mayo, y que se ha convertido en un nuevo punto de referencia para comer bien a orillas del Guadalquivir.

Dónde comer en los alrededores del río Guadalquivir Doña Emilia Dirección: P.º de Cristóbal Colón, 3, Casco Antiguo, 41001 Sevilla

Teléfono: 623 16 01 45