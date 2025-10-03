Sushi Sandwich

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sushi se reinventa en formato sorpresa: un «sandwich» que reúne lo mejor de la cocina japonesa en una versión divertida, práctica y llena de sabor. Con capas de arroz, que utilizaremos los vasitos de Brillante, alga nori y tus rellenos favoritos, este bocado es perfecto para sorprender en una cena, llevar en un picnic o disfrutar sin necesidad de palillos. Una receta creativa que convierte al sushi en algo tan fácil de comer como irresistible.

Truco para esta receta

Hidrata el papel de arroz en agua templada unos 4 segundos y coloca en una tabla.

Ingredientes láminas de papel de arroz 8

8 hojas de Alga nori 4

4 Vasitos de arroz redondo Brillante 4

4 Verdura al gusto: ½ Pepino, ½ Calabacín ½ de cada

½ de cada Aguacates 2

2 Salmón marinado 160 gr

160 gr cdas de Vinagre de arroz 4

4 cdas de Salsa de Soja 4

4 Unas cucharadas de AOVE

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Vierte en un bol grande y calienta los vasitos de arroz redondo Brillante. 2 Mezcla con el vinagre de arroz y la salsa de soja e integra bien aplastándolo con una cuchara grande o mortero. 3 Hidrata el papel de arroz en agua templada unos 4 segundos y coloca en una tabla. 4 Encima de esta en el centro, coloca un alga nori cortada previamente tamaño sándwich. 5 Extiende una capa de arroz integral Brillante cubriendo el alga. 6 Añade la verdura o verduras de tu preferencia, continúa la siguiente capa con el aguacate en láminas y salmón en tiras. 7 Tras el salmón alade de nuevo un poco de aguacate, las laminas de verduras y el arroz. 8 Aplasta y coloca el alga nori 9 Pliega formando un cuadrado o triángulo. Utiliza otra oblea de arroz si necesitas para cerrar con más seguridad. 10 Dora el sándwich en una sandwichera o sartén caliente con unas gotas de AOVE hasta que quede crujiente. 11 Corta y sirve acompañado de salsa soja o wasabi

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Más temas:

Recetas