Curry de verduras, pollo y arroz integral Brillante
Un plato aromático, colorido, lleno de sabor y fácil de preparar gracias a los vasitos de Brillante
Aromático, colorido y lleno de sabor, este curry de verduras, pollo y arroz integral Brillante es una invitación a viajar sin salir de casa. Una receta equilibrada y reconfortante donde las especias se funden con la suavidad del arroz y la jugosidad del pollo, ... creando un plato completo que conquista todos los sentidos.
Consejo para esta receta
Ingredientes
- Pechugas de pollo 3
- Cebolla 300 gr
- Calabacín grande 1
- Setas ostra 400 gr
- Curry en polvo 1 cucharadita
- lata de Leche de coco 1
- vasitos de Arroz integral con chía Brillante 2
- AOVE, sal y Pimienta al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Corta las pechugas de pollo en tiras finas o dados
-
2
Enciende el fuego y coloca una olla o sartén tipo wok.
-
3
Añade un poco de aceite de oliva virgen extra e inmediatamente añade el pollo para marcar. Reserva y salpimenta.
-
4
En el mismo recipiente, sobre la costra que ha dejado el marcado de las pechugas, sofríe la cebolla picada y añade el calabacín en láminas.
-
5
Cuando haya dorado, incorpora las setas y deja cocinar.
-
6
Añade y templa las especias, haciendo un volcán y cubriendo las mismas con el sofrito. Evita que se pongan en contacto con la base del recipiente para que no se quemen.
-
7
Reincorpora el pollo, cubre con leche de coco, cocina a fuego medio mientras pruebas y rectificas de sal.
-
8
Cocina sin tapa durante 15 minutos para que se cocinen las pechugas mientras se impregnan del sabor del curry
-
9
Calienta y acompaña con un vasito de Arroz integral con Chía Quinoa Espelta y Lino.
