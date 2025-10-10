Aromático, colorido y lleno de sabor, este curry de verduras, pollo y arroz integral Brillante es una invitación a viajar sin salir de casa. Una receta equilibrada y reconfortante donde las especias se funden con la suavidad del arroz y la jugosidad del pollo, ... creando un plato completo que conquista todos los sentidos.

Consejo para esta receta

En el cocinado: Añade y templa las especias, haciendo un volcán y cubriendo las mismas con el sofrito. Evita que se pongan en contacto con la base del recipiente para que no se quemen.

Ingredientes Pechugas de pollo 3

3 Cebolla 300 gr

300 gr Calabacín grande 1

1 Setas ostra 400 gr

400 gr Curry en polvo 1 cucharadita

1 cucharadita lata de Leche de coco 1

1 vasitos de Arroz integral con chía Brillante 2

2 AOVE, sal y Pimienta al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Corta las pechugas de pollo en tiras finas o dados 2 Enciende el fuego y coloca una olla o sartén tipo wok. 3 Añade un poco de aceite de oliva virgen extra e inmediatamente añade el pollo para marcar. Reserva y salpimenta. 4 En el mismo recipiente, sobre la costra que ha dejado el marcado de las pechugas, sofríe la cebolla picada y añade el calabacín en láminas. 5 Cuando haya dorado, incorpora las setas y deja cocinar. 6 Añade y templa las especias, haciendo un volcán y cubriendo las mismas con el sofrito. Evita que se pongan en contacto con la base del recipiente para que no se quemen. 7 Reincorpora el pollo, cubre con leche de coco, cocina a fuego medio mientras pruebas y rectificas de sal. 8 Cocina sin tapa durante 15 minutos para que se cocinen las pechugas mientras se impregnan del sabor del curry 9 Calienta y acompaña con un vasito de Arroz integral con Chía Quinoa Espelta y Lino.

