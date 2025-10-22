Dónde comer en Vélez-Málaga: los mejores bares y restaurantes

Pocas ciudades logran condensar tan bien el alma de una comarca como Vélez-Málaga, capital de la Axarquía y uno de los destinos gastronómicos más sugerentes de la provincia de Málaga.

A solo cuatro kilómetros del mar, esta localidad —a medio camino ... entre la sierra y la costa— ofrece na cocina que habla de raíces, de mar y de campo, con recetas auténticas que han sabido resistir al paso del tiempo sin perder frescura y un saber hacer en el trato del producto como pocas.

Comer en Vélez-Málaga es versátil y siempre apetente. En el interior, los platos de cuchara siguen marcando el pulso de las estaciones: berzas, la sopa cachorreña, potajes de hinojos o migas, recetarios de siempre que se mantienen vivos en ventas y mesones. En la franja costera, el guion cambia: en Caleta de Vélez, Torre del Mar, Mezquitilla o Benajarafe, el protagonismo se lo llevan los pescados y mariscos frescos, los espetos, los boquerones o las quisquillas, acompañados de un vino dulce de la D.O. Málaga y Sierras de Málaga, elaborado con la uva moscatel que aquí encuentra su paraíso.

Los mejores bares y restaurantes para comer en Vélez-Málaga

En la zona de Vélez-Málaga conviven restaurantes de espíritu marinero con propuestas de autor que miran al futuro abrazando el producto local. Desde El Alimentario o Chinchín Puerto, templos del sabor en Caleta de Vélez, hasta Ménade, El Saladero, Mediterráneo o El Yantar, cada dirección tiene una personalidad propia y una misma filosofía: cocinar con respeto, sencillez y sabor.

Esta es la selección especial de Carlos Mateos, editor de GURMÉ Málaga, con los mejores sitios para comer en Vélez-Málaga: una ruta entre el mar y los montes para saborear lo mejor de su cocina.

El Alimentario (Torre del Mar)

Bomba de boloñesa de pulpo y sepia con salsa brava y mayonesa de ajo gurmé

El panorama gastronómico de la Axarquía vive un momento de madurez y El Alimentario, en Torre del Mar, es uno de sus mejores ejemplos. Al frente, el chef Jaime Tejedor —Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2010 y con experiencia en casas como Le Gavroche o La Barra de Carles Abellán— firma una propuesta que combina oficio, sensatez y una elegancia sin alardes.

Su cocina parte de lo popular, pero lo eleva con técnica y sabor. Platos reconocibles como el steak tartar o su célebre bomba rellena de boloñesa de pulpo y sepia con salsa brava y mayonesa de ajo resumen bien la filosofía del lugar: respeto por el producto, raíces catalanas y alma andaluza.

Sin caer en la formalidad, El Alimentario se mueve entre la taberna y el bistrot, con una carta flexible y bien pensada. Una parada obligada en Torre del Mar para entender cómo la Axarquía está redefiniendo su propia cocina.

Dónde comer en Vélez-Málaga El Alimentario Dirección: Av. Infanta Elena, 1, 29740 Torre del Mar, Málaga

Teléfono: 952 06 33 66

Chinchín Puerto (La Caleta)

Fundado en 2015 por Sebastián Martín y Lourdes Villalobos, antiguos patrones pesqueros, Chinchín Puerto se ha convertido en uno de los templos del producto marino en la Caleta de Vélez. Su fama se disparó en 2020, cuando ganó el premio a la mejor ensaladilla en San Sebastián Gastronomika con una receta ya legendaria: patatas cocidas en agua de mar, gambas y una mayonesa elaborada con el aceite donde se confitaron las cabezas.

Hoy el alma del restaurante pasa por Marcos Fernández, yerno de los fundadores y lonjero de oficio, que acude cada mañana a la lonja para escoger personalmente los pescados y mariscos que llegarán a la mesa. Desde conchas finas y quisquillas hasta langostinos XXL de La Caleta, urtas, gallinetas o boquerones. Bivalvos, crustáceos, pescados

En cocina, Lourdes Villalobos y Belén Abad firman algunas de las mejores frituras de la Axarquía, mientras que la carta de vinos, también seleccionada por Fernández, pone el acento en blancos, espumosos y generosos locales.

Dónde comer en Vélez-Málaga Chinchín Puerto Dirección: Puerto de, locales 3A y 4A, 29751 Caleta de Vélez, Málaga

Teléfono: 952 03 04 43

Ménade

En el entorno de Baviera Golf, en Caleta de Vélez, se alza Ménade, un restaurante que ha aportado una nueva mirada a la cocina de autor en la comarca desde su apertura en 2022. Al frente está el chef Pablo Vega, malagueño de formación sólida y trayectoria brillante, con experiencia en casas como Miramar (dos estrellas Michelin) o Alejandro, donde alcanzó su primera estrella con apenas 24 años.

Su propuesta parte de la tradición mediterránea, pero se abre a influencias francesas y asiáticas, con una técnica depurada y un respeto absoluto por el producto local. Los ingredientes de la Axarquía son los verdaderos protagonistas de una cocina que busca emocionar desde lo sensorial: sabor, textura, aroma y estética en equilibrio.

Más que un restaurante, Ménade es un espacio pensado para celebrar —como evocan las ménades griegas que le dan nombre— el placer de comer y compartir. Con un equipo joven y formado, una bodega cuidada y una sala que combina profesionalidad y cercanía, se ha consolidado como una de las experiencias más completas de la zona.

Dónde comer en Vélez-Málaga Ménade Dirección: Urb. Baviera Golf s/n, 29751 Vélez-Málaga, Málaga

Teléfono: 689 20 81 52

El Saladero

A escasos metros del puerto pesquero de La Caleta de Vélez, El Saladero lleva desde 1965 reivindicando la autenticidad de los chiringuitos de siempre. Lo fundó una familia de pescadores —los Jiménez Molina— y hoy continúa bajo la dirección de Juan de Dios Jiménez, que mantiene intacta la esencia del lugar: producto local, fuego, oficio y un respeto absoluto por la tradición marinera.

Detrás de la barra, Purificación Molina, madre de Juan de Dios, firma guisos marengos memorables —como el atún encebollado o el potaje de caldero— mientras Antonio Ruiz maneja los espetos: sardinas, salmonetes, brecas o incluso piezas enteras de San Pedro se asan sobre la arena con maestría.

La carta se construye sobre los pilares de la lonja de La Caleta, con mariscos, moluscos y pescados que se sirven según la pesca del día: conchas finas, quisquillas, cigalas, boquerones, rayas o gallinetas que se sirven fritas, a la plancha o al espeto.

En sala, Francisco Llamas se encarga de un servicio cercano y de una bodega sorprendentemente cuidada para un chiringuito, con referencias que miran al mar y a la tierra malagueña.

El Saladero demuestra que no hace falta lujo para alcanzar la excelencia: basta con producto, técnica y una familia que lleva seis décadas honrando el mar.

Dónde comer en Vélez-Málaga El Saladero Dirección: Calle Real, 29751 Caleta de Vélez, Málaga

Teléfono: 670 59 05 63

La Plata-Casa Matilde

Junto al mar, con un género excepcional y muy buenas maneras en la cocina, con Rocío Gálvez al frente de los fogones, el chiringuito La Plata-Casa Matilde es un lugar altamente recomendable para comer en la zona oriental de Málaga.

Ubicado en Benajarafe, este es otro de esos chiringuitos que gusta mucho y que tiene una fiel clientela, con un servicio amable y voluntarioso que le da un plus al restaurante. Su carta varía en función de lo que cada jornada se recibe del mar.

Fundamentalmente pescados y mariscos frescos traídos de Caleta de Vélez, desde boquerones y salmonetes a gambas, cigalas, coquinas … Destaca su fritura –con aceite siempre limpio, buena temperatura y un rebozado ligero y crujiente que protege el interior–, los espetos de sardinas y los arroces. El de carabineros es un de los platos más pedidos del chiringuito La Plata-Casa Matilde.

Dónde comer en Vélez-Málaga La Plata Casa Matilde Dirección: Calle Carretera Málaga, Km 263, 29790 Benajarafe, Málaga

Teléfono: 952 51 35 86

Asador El Puerto

En pleno territorio marinero, Asador El Puerto rompe el guion con una propuesta centrada en la carne. Fundado y dirigido por la familia Jiménez-Navas, este restaurante de La Caleta de Vélez se ha consolidado como uno de los grandes templos carnívoros de la Axarquía.

Antonio Jiménez, maestro de las brasas, lleva las riendas de la cocina junto a su esposa María del Carmen Navas, mientras su hijo Antonio coordina la sala.

La carta mira al norte y rinde homenaje a la cocina castellana, con cortes de primera calidad —chuletones, entrecots, solomillos o piezas maduradas— que se preparan con precisión sobre las brasas. A su lado, guisos de cuchara y platos familiares que completan una oferta donde el sabor es protagonista absoluto.

El secreto de Asador El Puerto está en esa combinación de materia prima y técnica, en una brasa que se respeta y en una familia que ha hecho de su restaurante un punto de referencia para quienes buscan comer bien en Vélez-Málaga.

Dónde comer en Vélez-Málaga Asador El Puerto Dirección: Calle Real, 25, 29751 Caleta de Vélez, Málaga

Teléfono: 952 51 16 76

La Parada

La Parada no busca impresionar. Su fachada discreta y su comedor funcional poco dicen de lo que se cuece dentro. Abrió en 1986, cuando la antigua carretera general pasaba por el corazón de Caleta de Vélez, y su nombre rinde homenaje a los viajeros que hacían allí un alto en el camino.

Pero basta cruzar la puerta para entender por qué este bar-marísquería es un clásico. En la barra, una manzanilla de grifo bien fría y una tapa de «hormigón» —esa ensaladilla con gambas y alioli tan suya— abren el apetito antes de mirar el expositor donde descansan los tesoros del día: cigalas, salmonetes, sapitos, calamares o gambas de Garrucha.

La cocina es sencilla, directa y basada en el producto. Las frituras son su carta de presentación: ligeras, doradas y crujientes, con unos boquerones que le valieron el reconocimiento de la Academia Gastronómica de Málaga. Y si hay un plato que define el espíritu de la casa, son las gambas de cristal con huevo frito, pura felicidad servida en plato llano.

Dónde comer en Vélez-Málaga La Parada Dirección: Av. de Andalucía, 62, 29751 Caleta de Vélez, Málaga

Teléfono: 952 55 02 98

El Yantar

En Mezquitilla, unapequeña pedanía costera de Vélez-Málaga, El Yantar propone una cocina de producto que se nutre directamente de la lonja de Caleta de Vélez, lo que garantiza frescura y calidad en cada plato.

En su vitrina desfilan joyas del mar como gambas blancas, cigalas, langostinos de Lagos, gallineta, rodaballo o conchas finas, junto a mariscos más exclusivos como las gambas rojas de Palamós o las ostras.

La carta se mueve entre el recetario marinero y la cocina de mercado, con propuestas como el timbal de boquerones con pimientos asados, el bacalao gratinado con alioli o el carpaccio de langostinos al pilpil, que combinan técnica y respeto por el producto. No faltan tampoco los platos de cuchara y carnes, herencia de un negocio familiar que cuida cada detalle.

Con un servicio atento y tres espacios diferenciados —barra, salón y terraza—, El Yantar ofrece una experiencia relajada perfecta para quienes buscan comer buen pescado y marisco en Mezquitilla.

Dónde comer en Vélez-Málaga El Yantar Dirección: C. Pescadores, 1, 29750 Mezquitilla, Málaga

Teléfono: 952 55 12 79

Mediterráneo

En Benajarafe, Mediterráneo es una casa de comidas familiar con dos décadas de historia, donde el mar marca el ritmo y el producto manda. Fundado por Pepe Luis Navas y su mujer Ángeles, el local mantiene viva la esencia de la cocina malagueña tradicional, con el apoyo de su hijo Pepelu, formado en La Cónsula, que ha sabido actualizar la propuesta sin perder su espíritu.

La carta celebra la cocina marinera local, con frituras impecables, pescados a la plancha, mariscos frescos y platos de cuchara que cambian con la temporada. Desde unos boquerones recién traídos de la Caleta de Vélez hasta unas coquinas al pilpil o una fabada marinera con pulpo y almejas, cada receta se basa en el respeto al producto y en una ejecución honesta.

Con su estética sencilla, tonos azules y trato familiar, Mediterráneo es uno de esos lugares donde uno se siente a gusto, donde el sabor a mar y la hospitalidad malagueña se sirven en cada plato.