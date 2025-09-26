Tylor Chase, actor de 'El manual de supervivencia de Ned', sorprende al aparecer viviendo en la calle

El actor Tylor Chase, recordado por su papel de Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon, 'El manual de supervivencia de Ned', ha captado la atención de las redes sociales, pero no por un nuevo proyecto televisivo, sino por un vídeo publicado en TikTok donde se le puede ver viviendo en las calles.

En el clip, publicado por la usuaria @lethallalli, se puede observar claramente el rostro del artista en las calles de Riverside, California, viviendo en situación de indigencia. «Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiando de actuación», expresó el artista de 36 años a la cámara.

En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral y se llenó de comentarios de asombro y tristeza entre los internautas y sobre todo, en los seguidores de la entrañable serie de Nickelodeon. «Oh, dios mío, ese es Martin Qwerly», comentó un usuario, mientras otros preguntaban cómo era posible que ha llegado a esa situación.

Ante la conmoción de la gente, la autora del vídeo lanzó una campaña de GoFoundMe que logró recaudar más de 1.000 dólares. Sin embargo, la propia madre del actor se pronunció al respecto para detener la iniciativa. «Agradezco tu esfuerzo, pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo», expresó.

«Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero, como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo, es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica», le escribió por privado a la joven.

Sobre Tylor se sabe que alcanzó la fama a temprana edad gracias a la popular serie en mención, donde compartió escenario con Daniel Curtis Lee, Devon Werkheiser y Lindsey Shaw. Además, tras su paso por Nickelodeon, Chase participó de otras dos producciones: el cortometraje 'Confessions of a Late Bloomer' y la película 'Good Time Max'.

Además, en 2014 lanzó un canal de YouTube donde compartía poemas y actuaciones, manteniendo contacto con sus seguidores. Sin embargo, desde el 2021 se alejó de las redes sociales y se le perdió el rastro, hasta ahora.

El caso de Tylor recuerda a otros actores infantiles de Nickelodeon como Drake Bell, quien ha hablado sobre sus problemas económicos, a pesar de haber sido el protagonista de 'Drake & Josh', una de las series más exitosas de dicho canal.

De momento, los internautas esperan que antiguos compañeros y conocidos de Chase puedan tenderle una mano y asegurar que reciba la ayuda médica y el soporte necesario.