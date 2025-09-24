El 'shakirazo' de Kiko Rivera: ya prepara una canción sobre su ruptura con Irene Rosales

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales sacudió los cimientos del mundo rosa y ahora, pasados los días, cabe hacer balance de años. Ambos intentan iniciar una nueva vida y el hijo de Isabel Pantoja no oculta que es un hombre doliente a quien le está costando salir adelante. Y parte de su proceso de cura parece pasar por su actividad como compositor. Tanto es así que acaba de anunciar que está haciendo una canción sobre su ex. Su 'shakirazo'.

Fue hace menos de un mes cuando la revista 'Semana' anunciaba a bombo y platillo que Kiko e Irene se separaban con efecto fulminante. Horas después de que lo supiera todo el mundo, el hijo de Isabel Pantoja emitía un comunicado en sus redes sociales para confirmarlo todo y advertir que de la ruptura no haría un show mediático. Y así ha ocurrido.

Es cierto que los fotógrafos han seguidos sus movimientos y que las teles lo han llamado para acudir a programas a cambio de mucho dinero, pero en este sentido el DJ sí se ha mantenido fuerte. Otra cosa es lo que le está costando, según él mismo ha dicho, salir adelante con vida nueva, otra casa y sus hijas en otra parte.

Skakira, Malú, Yatra y ahora Kiko

En este tiempo, y embriagado por la inspiración artística que siempre suele provocar una ruptura en muchos creadores, el hijo de Isabel Pantoja no ha parado de producir música y vídeos para sus canales de streaming. De tal forma que, como ya ocurriera con otros artistas como Shakira, Malú o Sebastián Yatra, Kiko Rivera ha decidido contar su situación personal a través de la música y contar en canciones cómo se siente tras la ruptura con Irene Rosales tras 11 años de unión y dos hijas. «Es la manera que tengo de expresarme«, ha dicho en un directo en sus redes sociales.

Además, Kiko Rivera ha advertido que no es algo nuevo en su trayectoria, pero sí «puntual«, pues ha recordado que también sacó canciones para sus hijos. Y es que Kiko tiene otra vertiente menos conocida, que es la de baladista, cuando se pone tierno con las cosas del corazón. Es entonces cuando abandona su perfil reguetonero y fiestero para ponerse tierno.

«Si sabéis lo que me ha ocurrido...»

Como tierno se puso con 'Cuento de hadas', canción del pasado año. Esto decía la letra: «Me acostumbré a sentirte cerca / Hoy cierras la puerta y me quedo tan solo / Aún sigo pensado en ti / Mi vida tu la haces perfecta / Pero me olvidé que tienes otro amor / Enséñame a querer, enséñame a olvidar / Acompáñame a un mundo donde todo es ideal / Enséñame a decirte todo lo que siento / Sabes que vivo muriendo».

«Si sabéis lo que me ha ocurrido, sabéis de qué va el tema», ha sentenciado en sus redes. Ahora lo que falta es por ver el resultado de la confesión y cómo se plasma esta en música. Por lo pronto, y en pleno frenesí creador, Kiko Rivera ya ha adelantado que tiene «varias cosas preparadas».

Ya lo decía él mismo hace un par de semanas en sus redes sociales: «Voy a seguir haciendo música para vosotros porque me encanta, voy a seguir entrenando para estar preparado cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos. Y, por supuesto, voy a estar mucho más presente aquí en Instagram». Tensa espera.