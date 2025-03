Shannen Doherty y Kurt Iswarienko se separan tras once años de matrimonio

Shannen Doherty ha pedido el divorcio al fotógrafo Kurt Iswarienko once años después de contraer matrimonio. Así se lo ha comunicado Leslie Sloane, la representante de la actriz, a la revista 'People': «El divorcio es lo último que quería Shannen. Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción». Por su parte, el portal estadounidense TMZ ha señalado que llevan separados desde el mes de enero y que la ruptura no ha llegado en buenos términos.

Fue el pasado viernes cuando la popular intérprete presentó los papeles del divorcio en Los Ángeles. Durante los años que han estado juntos no han tenido descendencia, lo que evita que se recrudezca la situación y, por ende, llegar a buen entendimiento. Doherty e Iswarienko no firmaron ningún acuerdo prenupcial y Shannen habría pedido una manutención conyugal. Eso sí, que no la reciba el fotógrafo.

Antes de que se hiciera pública la ruptura, la actriz de 'Embrujadas' compartió una reveladora reflexión que, pese a que en un principio pasó inadvertida, cobra especial importancia: «Las únicas personas que merecen estar en tu vida son las que te tratan con amor, amabilidad y respeto total». Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado en primera persona. La noticia llegó por sorpresa a los acérrimos de la pareja que pensaban que la dura lucha de Doherty contra el cáncer les había fortalecido.

O al menos eso dijo la intérprete hace un tiempo: «El cáncer nos consolidó. Kurt y yo tenemos un aprecio mucho más profundo el uno por el otro ahora». Con la decisión de diluir la unión matrimonial, Doherty da por concluido su tercer matrimonio ya que estuvo casada con Ashley Hamilton de 1993 a 1994 y casi una década más tarde con Rick Salomon de 2002 a 2003.