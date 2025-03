La noche histórica de Isabel Pantoja en el Orgullo Gay: «Vuestro orgullo es el mío»

Flanqueada por la enorme bandera arcoíris que representa al colectivo LGTBI, Isabel Pantoja reapareció este jueves por la noche en sus redes sociales para demostrar su apoyo incontestable a todos los que, durante esta semana, visibilizan la lucha por los derechos de los homosexuales: «mi grandísimo deseo es que se siga amando y siendo como cada persona quiera y sienta. Es el derecho de todos los seres humanos que de verdad aman en libertad».

Unas palabras que fueron preludio del reconocimiento que Pantoja recibió el sábado durante la gran final del concurso de Mr. Gay. Con un público entregado que no dejó de gritar «ay, ay, ay Pantoja es lo que hay», la tonadillera subió al escenario vestida de negro, saludó a los presentadores del acto, Omar Suárez y Luján Arguelles, y se dirigió a su público: «agradeceros a todos, uno a uno, que yo os he estado viedno desde la habitación y he estado todo el tiempo emocionada. Para mí hace muchos años ya, que tanto Juan como Nano, me querían entregar este premio pero por muchas cosas no fue posible. Hoy se ha hecho realidad. Vuestro orgullo es mi orgullo. Sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí no estaría de pie. Así que agradezco a este colectivo, gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan y es por ustedes porque lo dais todo por esa artista. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso, único, que es el LGTBI, por y para siempre. Esa bandera la he llevado siempre, es mía, es vuestra pero también es mía», dijo tras ser reconocida por sus cincuenta años de carrera.

Una meteórica trayectoria profesional que se ha labrado al mismo tiempo que la de sus queridos imitadores. Transformistas que, a día de hoy, siguen explotando la imagen de Isabel desde el respeto y el cariño. Enfundados en vestidos -algunos cedidos por la cantante-, con largas pelucas morenas, muestran su admiración en shows que siguen triunfando en las noches españolas. Y lo hacen con la aprobación de Isabel, que sigue asombrándose con la capacidad de quienes copian hasta gestos y miradas. Es consciente del talento y se dirige a ellos con sincera devoción, destacando a quienes arriesgan, transgreden y no desfallecen en la batalla por ser artistas. Para ella es un orgullo, y así lo reconoce en conversaciones espontáneas, sentirse cuidada por esos que, desterrados durante demasiado tiempo, apoyan su música y ayudan a hacerla inmortal. Todas las artistas de su categoría y generación saben la importancia que su música ha tenido para el desarrollo profesional, pero sobre todo personal, de aquellos «mariquitas» -como les llamaba Lola Flores- y que encontraban en ellas la libertad que no podían disfrutar en su día a día.

Este sábado formará parte de la historia de su vida, de esos recuerdos que permanecerán siempre vivos en su retina, sí, pero Isabel Pantoja huye de las comparaciones. Con su presencia en las fiestas del Orgullo no busca, a estas alturas del partido, un debate estéril sobre su identidad sexual. Tampoco necesita que unos y otros aprovechen la coyuntura para desempolvar supuestos y podrías. No quiere -aunque está claro que las habrá- disertaciones imposibles de quienes, (auto)proclamados líderes homosexuales, buscan sentar cátedra con el delirante pensamiento único en un colectivo que huye de corsés e imposiciones.

Isabel ha demostrado que no le mueve el dinero. Son muchas las propuestas que le llegan para participar en eventos en los que podría recibir importantes remuneraciones. Sin embargo, ha escogido presentarse de forma altruista en un escenario madrileño, para apoyar y dar visibilidad a quienes, como ella, también se enfrentan al constante juicio de la sociedad: «gracias por tanto al orgullo, mi orgullo, LGTBI+ de España y del mundo. Siempre seré vuestra y todos ustedes míos», escribió en Instagram. Todos son conscientes de la importancia mediática y social de un acontecimiento que será portada en las revistas del corazón, en periódicos como este y en los principales programas de televisión. Es, por tanto, una apuesta clara y concienzuda por dar visibilidad y recordar que, ante los derechos conseguidos, no debería ser posible la marcha atrás.

Para esta ocasión tan especial, Isabel ha vuelto a confiar en su equipo titular formado por los profesionales que, más allá de su labor, se han convertido en férreos confidentes. No han dado muestras de flaqueza y sabe que puede confiar en ellos. Encabezado por el maquillador Alberto Dugarte, que volvió a escoger los tonos marrones y dorados por los que ha apostado en otras ocasiones y que tanto éxito han tenido, también en esta ocasión ha confiado en Antonio Abad para moldear su cabello. Todos buscan la mejor versión para que Isabel brille y logre imprimir, a través de su físico, la misma seguridad y garantía que demuestra sobre el escenario.