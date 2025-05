Muere Valerie Mahaffey, actriz de Mujeres desesperadas y Doctor en Alaska, a los 71 años

La actriz Valerie Mahaffey, conocida por sus papeles en Mujeres desesperadas y Doctor en Alaska, entre otros muchos, ha muerto en Los Ángeles a los 71 años a causa de un cáncer.

«He perdido al amor de mi vida, y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más entrañables. La extrañaremos», dijo su esposo Joseph Kell a declaraciones al Dailymail británico.

La intérprete adquirió mucha popularidad en unos años donde formó parte, con diferentes papeles, de numerosas series norteamericanas que los espectadores seguro que recuerdan ya que tuvieron bastante éxito en España: Perry Mason, Cheers, Mira quién habla, Seinfield, La ley de Los Angeles, Ally Mac Beal, El ala oeste de la Casa Blanca, Ley y Orden, Frasier, CSI, Boston legal, Glee, The man in the high castle, Big sky, El joven Sheldon, United States of Tara, Urgencias y sobre todo, 'Olivia Race' en Criadas y malvadas, 'Alma Hodge' en Mujeres desesperadas y especialmente, su recordado papel en una serie de culto, Doctor en Alaska, donde hacía el papel de 'Eve' y que le valió un premio Emmy a la mejor actriz de reparto.

Nacida en Indonesia, vivió también en Nigeria, Texas e Inglaterra antes de iniciar su carrera en el teatro de Nueva York. Actuó en seis obras de Broadway, incluyendo Drácula junto a Raúl Juliá, y recibió dos premios Obie por sus interpretaciones en Top Girls y Talking Heads. También compartió escenario con Morgan Freeman (Othello) y Tom Hulce (Romeo y Julieta).