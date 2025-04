El inesperado accidente de Matthew McConaughey con una abeja se vuelve viral en redes

Matthew McConaughey (54 años), ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con una imagen que muestra su ojo derecho completamente hinchado debido a una picadura de abeja. La foto ha generado una gran cantidad de reacciones y más de 12 mil comentarios en cuestión de minutos.

La instantánea del actor, a pesar de la evidente hinchazón, lo muestra con una sonrisa. McConaughey tituló la foto con un ingenioso juego de palabras: «Bee swell», que puede traducirse como «hinchazón de abeja». La imagen ha generado un aluvión de respuestas, desde el «ouch» de David Beckham hasta el «Oh hermano, yo he pasado por ahí...» de Bear Grylls, conocido por sus aventuras extremas.

El lugar exacto del incidente no ha sido confirmado, pero es probable que haya ocurrido en Texas, donde McConaughey reside junto a su esposa Camila Alves (41 años) y sus tres hijos desde 2014. La familia se mudó allí desde Los Ángeles buscando una vida más estable y cercana tras una emergencia familiar. En Texas, McConaughey ha encontrado un ritmo de vida que incluye rituales como ir a la iglesia los domingos y cenas familiares, tal como compartió en una entrevista con 'Southern Living'.

El actor, quien actualmente está trabajando en la película 'The Rivals of Amziah King', ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con sus seguidores, no solo a través de su trabajo en el cine, sino también mediante sus publicaciones en redes sociales. Esta nueva película, un thriller policíaco, marca su regreso a la pantalla grande, y curiosamente, trata sobre un personaje que se adentra en el mundo de la apicultura.

La reacción de McConaughey a la picadura, capturada en la fotografía, muestra su sentido del humor y su capacidad para afrontar situaciones incómodas con una actitud positiva. Los seguidores y amigos famosos han mostrado su apoyo y se han divertido con la situación, haciendo que la imagen se vuelva viral.

Aunque el incidente ha sido menor y McConaughey parece no tener una reacción alérgica grave, los efectos de la picadura le han causado una notable hinchazón en el rostro, específicamente en el área del ojo derecho. Se espera que la hinchazón disminuya en unos pocos días, según los comentarios de sus seguidores, quienes le han aconsejado aplicar hielo y cuidar la zona afectada.

McConaughey, uno de los rostros más queridos de Hollywood, sigue demostrando su cercanía y autenticidad, compartiendo momentos personales y profesionales con su casi 10 millones de seguidores en Instagram. A lo largo de su carrera, que comenzó en 1991, ha ganado un gran número de admiradores y sigue siendo una figura prominente en la industria del cine, conocido por su talento y carisma tanto en la pantalla como fuera de ella.