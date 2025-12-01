La familia de Shannen Doherty denuncian a su exmarido por incumplimiento de las «obligaciones monetarias»

El 13 de julio de 2024, la actriz Shannen Doherty falleció a los 53 años después de una larga enfermedad. La que fuera conocida por su romance ficticio con Dylan murió después de que le diagnosticaran cáncer de mama en 2015. «Con gran pesar ... confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad», dijo entonces la publicista de Doherty, Leslie Sloane, en una declaración a 'People'.

Tras su muerte, no tardaron en salir a la luz detalles acerca de la situación con la que convivía la actriz. Y es que la economía de Doherty no pasaba por un buen momento debido a que el coste de las facturas del tratamiento no lo cubría el seguro que tenía contratado. Cuando dejaron de reponerse los episodios de las series que protagonizó en el pasado, no siguió recibiendo ingresos por sus derechos de imagen y tuvo que tomar una decisión: mediante documentos judiciales le pidió una pensión conyugal a su exmarido Kurt Iswarienko.

El divorcio definitivo de ambos continuaba siendo una incógnita tras poner fin a su matrimonio en 2023, tras 12 años casados. La actriz estadounidense fue la encargada de acordar una fecha para firmar la separación, sin saber lo que ocurriría con su estado de salud, pero finalizando mutuamente sus procedimientos de divorcio fuera de los tribunales. Según la revista 'People', Shannen Doherty acordó poner fin a su divorcio con el fotógrafo el mismo día en el que la actriz murió tras sufrir una larga enfermedad.

Incumplimiento

Ahora, casi un año y medio después de su fallecimiento, su hermano Sean Doherty y a su madre Rosa Elizabeth Doherty han demandado a Iswarienko por incumplimiento de las «obligaciones monetarias» de su divorcio.

La actriz le pidió una pensión conyugal a su exmarido

Ha sido de nuevo la revista 'People' la encargada de dar todos los detalles de esta nueva guerra judicial. Una de ellas disposiciones incumplidas ha sido la negación del fotógrafo de vender la casa que tenía la actriz en Doherty en Dripping Springs, Texas, valorada en unos 1,3 millones de euros y después dividir las ganancias a partes iguales entre sus herederos. Y no solo no ha puesto la vivienda en alquiler, sino que tal y como afirman desde la publicación, el artista la ha ocupado como su vivienda oficial. Otra de ellas es que Kurt «se negó a devolver los bienes personales de Doherty», pues ya lleva «14 meses de retraso» según lo pactado.