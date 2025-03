El desgarrador testimonio de Maria Shriver sobre su divorcio de Arnold Schwarzenegger: «Me rompió el alma»

Maria Shriver se ha sincerado como nunca antes sobre su ruptura con Arnold Schwarzenegger. En su libro 'I am Maria', la periodista ofrece un testimonio honesto sobre los momentos más difíciles de su vida, entre ellos, su divorcio con el reconocido actor de Hollywood.

«Mi matrimonio de veinticinco años se vino abajo. Me rompió el corazón, me rompió el alma, me rompió lo que quedaba de mí. Sin mi matrimonio, mis padres, mi trabajo, el dique de mi negación de toda la vida, con D mayúscula, simplemente se hizo añicos», confesó.

«Mucho se ha escrito sobre el fin de mi matrimonio, y francamente no siento que deba ni quiera discutirlo aquí, ni en ningún otro lugar», se puede leer en el libro. Si bien Maria no profundiza en los detalles de su separación, se sabe que decidió poner fin a su matrimonio en 2011, tras descubrir que el actor de 'Terminator' había tenido un hijo, Joseph Baena, fruto de una infidelidad con su empleada del hogar, Mildred 'Patty' Baena.

«Me consumía el dolor y me atormentaba la confusión, la ira, el miedo, la tristeza y la ansiedad. Ya no estaba segura de quién era ni de dónde pertenecía. Sinceramente, fue brutal y estaba aterrorizada», escribió la periodista, reflejando cómo le hizo sentir toda esta situación.

Sin embargo, a pesar de su sentir, Maria resalta que lo que más dolor le causó fue la reacción de sus hijos: «Todo lo relacionado con su mundo y la santidad de su hogar se desarraigó de un solo golpe. Pero quiero reconocer la gracia, el valor y el coraje que mis hijos exhibieron», dijo, resaltando la fortaleza que mostraron sus cinco hijos.

Por otro lado, la periodista aseguró que para continuar con su vida, recurrió a diversos tipos de terapia, incluyendo sesiones con sanadores espirituales, chamanes y hasta un retiro en un convento, pero fue en la escritura donde encontró su refugio. «Empecé a escribir desde lo más profundo de mi ser. A través de mi poesía, he encontrado a una mujer aterrorizada por no estar a la altura del legado de su familia; temerosa de no ser lo suficientemente grande, una hija, hermana, esposa, madre y periodista lo suficientemente buena», aseguró.

La separación de Arnold Schwarzenegger no fue un proceso rápido. Si bien la solicitud del divorcio se realizó en 2011, los trámites legales se alargaron hasta 2021, motivo por el cual recién una década más tarde, se disolvió oficialmente su matrimonio.

GTRES

Sobre Maria Shriver

Más allá de ser la exmujer del exgobernador del estado de California y madre de Patrick Schwarzenegger, uno de los actores del momento por su papel en 'The White Lotus', pertenece a una de las sagas familiares más polémicas de Estados Unidos. Su tío fue John F. Kennedy, el presidente estadounidense que fue asesinado en 1963. Además, su padre, Sargent Shriver, fue director fundador del Cuerpo de Paz y se postuló a la presidencia. En tanto, su madre, Eunice Kennedy Shriver, fue la fundadora de las Olimpiadas Especiales.

Shriver tiene una larga trayectoria como periodista. Trabajó para la CBS como copresentadora de la edición matutina del telediario y también fue copresentadora en Sunday Today y las ediciones de fin de semana de NBC Nightly News. También fue presentadora en el espacio Larry King Live de la CNN.