Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen: «Sí, quiero, en esta y en todas mis vidas»
La pareja empezó a salir hace nueve años y tienen dos hijas en común
La verdadera historia de amor de Georgina y Ronaldo, al descubierto: «¡Nada fue como ella cuenta!»
Georgina Rodríguez ha anunciado oficialmente su compromiso con Cristiano Ronaldo: «Sí quiero. En esta y en todas mis vidas». La confirmación ha llegado a través de una publicación en su perfil de Instagram con una imagen del anillo junto a las manos de ambos.
La pareja, que empezó a salir en 2016, hace nueve años, tiene dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, en 2022.
El resto de la familia lo componen Cristiano Jr, fruto de una relación anterior del futbolista, y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.
Tras conocerse la noticia, la pareja ha recibido en la publicación de Georgina miles de felicitaciones de conocidos y también de fans alrededor del mundo.
