Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen: «Sí, quiero, en esta y en todas mis vidas»

La pareja empezó a salir hace nueve años y tienen dos hijas en común

Imagen del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.
Imagen del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez. Instagram georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez ha anunciado oficialmente su compromiso con Cristiano Ronaldo: «Sí quiero. En esta y en todas mis vidas». La confirmación ha llegado a través de una publicación en su perfil de Instagram con una imagen del anillo junto a las manos de ambos.

La pareja, que empezó a salir en 2016, hace nueve años, tiene dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, en 2022.

El resto de la familia lo componen Cristiano Jr, fruto de una relación anterior del futbolista, y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.

Tras conocerse la noticia, la pareja ha recibido en la publicación de Georgina miles de felicitaciones de conocidos y también de fans alrededor del mundo.

