Los bailarines de Beyoncé recibieron un gesto de agradecimiento al final de su gira

Beyoncé terminó su gira 'Cowboy Carter' el pasado 26 de julio en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Según el portal Billboard es la gira country más taquillera de la historia. Aunque fue muy breve (32 conciertos), de los cuales 23 fueron en Estados Unidos y apenas 9 en Europa, la cantante americana recaudó 407.6 millones de dólares en cuestión de cuatro meses.

Una artista de la talla de Honey B moviliza una gran logística y, a pesar de lo corta que fue su gira, el trabajo que conlleva para ella y el personal que le acompaña es exhaustivo. Por eso, la cantantequiso tener un gesto de agradecimiento con sus bailarines que constaba de una maleta de la marca Louis Vuitton, valorada en 3.000 euros, acompañada por una nota de agradecimiento escrita a mano por la propia artista.

«¡Felicitaciones por la finalización del Cowboy Carter Tour! Gracias por todo su arduo trabajo y dedicación durante los últimos meses. Esperamos que disfruten de este tiempo y sepan que apreciamos enormemente todas sus contribuciones a este tour y su éxito. Atentamente, Parkwood». dice la nota que recibió su equipo junto al 'carry on' de la famosa firma francesa. Las relaciones de la artista con la marca son estrechas. Durante la gira lució diseños que el Director Creativo de la empresa, Pharrel Williams, diseñó expresamente para ella.

El segundo disco de la trilogía que inició con 'Renaissance' la hizo acreedora del Grammy a mejor álbum country, convirtiéndola en la primera artista negra en ganar ese premio, además del de mejor álbum del año. Aún no se sabe el nombre del disco con el que la esposa de Jay Z terminará el proyecto, pero seguramente será tanto o más exitoso que los previos.

Taylor Swift, precursora de la idea

La cantante también fue noticia al término del 'Eras Tour' por las bonificaciones que le ofreció a todos los trabajadores involucrados en ella. Alrededor de 197 millones de dólares fueron repartidos entre el personal encargado de la enorme logística desplegada en torno a su gran gira, que ha sido la más taquillera de todos los tiempos, con una cifra estrepitosa de 2.077.618.725 dólares en ganancias por venta de entradas. Entre los beneficiados están los encargados de catering, técnicos de instrumentos, iluminación, sonido, producción, asistentes, carpinteros, bailarines, banda, seguridad, coreógrafos, expertos en pirotecnia, estilistas, terapeutas físicos y equipo de video.

Sus empleados expresaron agradecimiento a través de publicaciones en redes sociales en las que mostraban incluso los cheques que el equipo de Swift les hizo llegar. Una de las más virales fue la de un chico que escribió: «Mi padre trabaja para ella como conductor de camión. Y se despertó esta mañana y me dijo: 'Hijo tengo buenas noticias para ti y para mí, ¡Finalmente puedo pagar tu universidad!'. Toda esta situación me hizo llorar, nunca pensé que algún día iría a la universidad. Gracias señorita Taylor Swift».

Afortunadamente más artistas se van uniendo a esta iniciativa y reconocen el esfuerzo que sus trabajadores ponen en el montaje de los macro eventos que implican sus presentaciones.