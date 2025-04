Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama

La presentadora Ana Rosa Quintana , de 65 años, ha anunciado este martes que tiene cáncer de mama y se retirará, al menos por el momento, de la televisión. Ante las cámaras de su programa, la presentadora decía: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama».

Noticias relacionadas Ana Rosa Quintana no está sola frente al cáncer: estos son sus grandes y verdaderos apoyos

Ana Rosa Quintana tendrá que someterse a un «tratamiento intenso» pero según ha afirmado se trata de un carcinoma localizado sin metástasis . La periodista añadía que la enfermedad la va a «mantener alejada de este plató y de estos compañeros que también son mi familia».

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

Emocionada pero con gran entereza Ana Rosa Quintana aseguraba: « Estoy tranquila confío en mis médicos , soy una afortunada por tener tanto amor alrededor y espero que todo tenga un final feliz» y añadía «por una vez en la vida me voy a dedicar a mí y a mi familia sé que me voy a curar aunque me espera un camino complicado como conocen muchas mujeres valientes», «voy a hacer una vida lo más normal posible, voy a seguir trabajando detrás de las cámaras, en la productora». Ana Rosa también ha querido recordar la importancia de hacerse revisiones y ha afirmado: «afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama». La periodista concluía « gracias de corazón por todo lo que me habéis dado en la vida» . Al menos esta temporada Ana Rosa cede el testigo a sus compañeros Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquin Prat.

Nada más conocerse la noticia la presentadora ha recibido el apoyo, vía redes sociales, de miles de ciudadanos anónimos pero también de políticos y medios de comunicación. En su cuenta de Twitter Isabel Díaz Ayuso escribía: «Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Rosa Quintana y mucho ánimo: la ciencia hará su trabajo para curarte y los demás te apoyaremos para que siempre te sientas fuerte».

Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Rosa Quintana y mucho ánimo: la ciencia hará su trabajo para curarte y los demás te apoyaremos para que siempre te sientas fuerte. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 2, 2021

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado también se unía para dar ánimo y fuerzas a la periodista y escribía en su cuenta de Twitter: «Seguro que todo saldrá bien y estarás recuperada muy pronto».

Mucho ánimo y fuerza, @anarosaq.



Seguro que todo saldrá bien y estarás recuperada muy pronto. https://t.co/ERVOFoRvd2 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 2, 2021

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez también ha querido enviarle un sentido mensaje: «Mucho cariño y toda la fuerza a Ana Rosa Quintana en este proceso. Espero que tengas una pronta recuperación y puedas volver a las pantallas en poco tiempo. Un abrazo».

Mucho cariño y toda la fuerza a Ana Rosa Quintana en este proceso.



Espero que tengas una pronta recuperación y puedas volver a las pantallas en poco tiempo. Un abrazo, @anarosaq. https://t.co/HuCVBWua2C — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 2, 2021

Inés Arrimadas escribía: «Toda la fuerza y el ánimo del mundo para Ana Rosa Quintana, una mujer valiente y una gran luchadora. Por supuesto que te vas a curar, y lo veremos pronto».

Toda la fuerza y el ánimo del mundo para Ana Rosa Quintana, una mujer valiente y una gran luchadora. Por supuesto que te vas a curar, y lo veremos pronto.



Un abrazo fuerte para ti y todos los tuyos, @anarosaq ❤️ pic.twitter.com/O0dbDZ9Sec — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 2, 2021

Carlos Herrera también le ha querido mandar un cariñoso mensaje a su amiga y colega: «Querida Ana Rosa, como te conozco como si te hubiera parido, hace ya muchos años que somos muy buenos amigos, sé perfectamente cuál es tu fuerza, y la capacidad que tienes para vencer esta y cualquier otra circunstancia, así que desde aquí te envío un beso. Descansa, trabájate y vuelve pronto, que todos te esperamos», decía en antena.

🎧 El mensaje de Herrera a Ana Rosa tras anunciar que padece un cáncer de mama: "Descansa y vuelve pronto" https://t.co/6q9lCe4XEm — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) November 2, 2021

La periodista Julia Otero , que la semana pasada anunciaba que había superado un cáncer de colon, también ha querido mandarle un mensaje de ánimo: « La montaña parece muy alta, querida @anarosaq. Lo es pero no mires a la cima : entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida».

La montaña parece muy alta, querida @anarosaq . Lo es pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida. 💪💜 — Julia Otero (@julia_otero) November 2, 2021

Como hoy Ana Rosa, el pasado mes de febrero Julia Otero anunciaba que padecía un cáncer de colon, enfermedad que le obligaba a dejar temporalmente su programa de radio en Onda Cero, 'Julia en la onda', en manos de la periodista Carmen Juan. Tras luchar contra la la presentadora gallega anunciaba el pasado miércoles que había superado el cáncer. A través de un mensaje en Instagram, la locutora explicaba que se siente «viva y guerrera».