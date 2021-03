El Príncipe Harry: «La muerte de mi madre dejó un enorme agujero dentro de mí» El duque de Sussex ha escrito un emotivo prólogo de un libro para niños que, como él, se quedan huérfanos muy pequeños

Pese a que el Príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron la Familia Real británica con el objetivo, según dijeron, de tener una vida más tranquila, lo cierto es que en los últimos meses no dejan de acaparar titulares con cada nuevo paso que dan. Tras la controvertida entrevista con Oprah Winfrey, ahora se ha desvelado la que es la faceta más íntima del príncipe, que ha reconocido el enorme dolor que le provocó perder a su madre cuando solo tenía 12 años en el prólogo que escribió de un libro dirigido a los hijos e hijas del personal de primera línea fallecido a causa del Covid-19.

El libro, titulado ‘Hospital by the Hill’ (’El hospital junto a la colina’) y escrito por Chris Connaughton, cuenta la historia de una joven cuya madre, trabajadora de un centro hospitalario, murió durante la pandemia. «Si bien desearía poder abrazarte ahora mismo, espero que esta historia te brinde consuelo al saber que no estás solo», escribió el duque de Sussex en un sentido prólogo que espera que lean los miles de menores que han quedado huérfanos de alguno de sus progenitores durante los últimos meses y que lo recibirán de forma gratuita. «Cuando era niño perdí a mi madre», continúa el texto, que añade: «En ese momento, no quería creerlo ni aceptarlo, y dejó un gran agujero dentro de mí. Sé cómo te sientes y quiero asegurarte que con el tiempo ese hueco se llenará de mucho amor y apoyo». «Todos lidiamos con la pérdida de una manera diferente», reflexiona Harry, que considera que el espíritu, el amor y los recuerdos de los seres queridos «siempre están contigo». «Puede que te sientas solo, puede que te sientas triste, puede que te sientas enfadado, puede que te sientas mal. Este sentimiento pasará», promete el príncipe, cuya madre, la princesa Diana, murió en un accidente de tráfico en 1997 mientras el coche en el que viajaba era perseguido por los paparazis, una pérdida que según él mismo ha reconocido en varias ocasiones, le ha costado mucho superar.

Coach de lujo

Otra meta de los Sussex era ser «financieramente independientes», lo cual definitivamente han conseguido, a juzgar por los millonarios contratos que han firmado con plataformas como Spotify o Netflix. El príncipe, además, ha sido contratado como director de Impacto en la startup de coaching BetterUP Inc, con sede en Silicon Valley y valorada en 1.450 millones de euros. Una fotografía de Harry ya aparece en la web de la compañía, acompañada de una biografía en la que lo describen como «humanitario, veterano militar, defensor del bienestar mental y ambientalista». En declaraciones al diario ‘The Wall Street Journal’, el duque de Sussex aseguró que tiene «la intención de ayudar a crear un impacto en la vida de las personas» y considera que «el coaching proactivo ofrece infinitas posibilidades para el desarrollo personal, una mayor conciencia y una vida mejor en todos los aspectos». El director ejecutivo de BetterUp, Alexi Robichaux, describió el nuevo papel de Harry como muy «significativo y sustancioso» para la empresa.