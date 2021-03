Las palabras del Príncipe Guillermo que le distancian aún más de Harry Los hijos de la fallecida Diana de Gales no están atravesando su mejor momento

La entrevista que Harry y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey ha marcado un antes y un después. No solo por las acusaciones de racismo en el entorno de la Familia Real británica, que serán investigadas, si no también por las palabras que el nieto de la Reina Isabel II le dedicó a su hermano y a su padre.

Harry aseguraba en la polémica entrevista que él había conseguido salir y liberarse del sistema. «Yo mismo estaba atrapado. No vi una salida. Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado», decía el Príncipe. Meghan Markle fue su salvadora, quien consiguió que rompiese con todo aquello.

Aseguraba además que su hermano Guillermo y su padre, el Príncipe Carlos, también estaban en esa rueda: «Atrapado dentro del sistema, como el resto de mi familia. Mi padre y mi hermano están atrapados, pero ellos no pueden irse». Unas palabras que han abierto más la brecha con su familia y que no han gustado a su hermano, que no ha dudado en contestar.

«No estoy atrapado», asegura una fuente cercana a los Cambridge en el Sunday Times que ha dicho el hijo mayor del Príncipe Carlos sobre las palabras de su hermano. Contradice la versión de Harry y defiende a la familia después de las duras acusaciones vertidas contra ellos y contra la Corona.

Guillermo y Harry siempre habían mantenido una relación muy estrecha. Se habían apoyado mutuamente tras la muerte de su madre, pero desde hace un par de años atraviesan momentos muy difíciles y más, tras la salida de Harry de la Familia Real británica. Mucho tendrán que hablar para que las cosas se solucionen entre ellos.