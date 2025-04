La llamativa decisión de Amelia Bono que dispara los rumores de reconciliación con Manuel Martos

El pasado mes de julio, Amelia Bono y Manuel Martos confirmaron, a través de sus perfiles en redes sociales, que su matrimonio había llegado al final después de quince años . La noticia sorprendió a propios y a extraños, pues parecían formar una de las parejas más sólidas de la alta sociedad española. Herméticos y extremadamente reservados, los protagonistas se limitaron a asegurar que la nueva situación no alteraría sus planes familiares.

Tanto es así que, pese a la cacareada separación, Manuel y Amelia continuaron compartiendo hogar. Lo decidieron así para que sus hijos no sufrieran los cambios y se les pudo ver haciendo planes en familia hasta que la diseñadora confirmó que había iniciado un romance con el empresario Fernando Ligues , del que ABC dio todos los datos en exclusiva . Como cantaba Sabina en una de sus canciones más icónicas, su idilio duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, y la hija de José Bono volvió a acercar posturas con su ex.

Tanto es así que una escapada reciente a la nieve disparó los rumores de reconciliación . Aunque ninguno de los dos ha querido confirmar este extremo, fuentes cercanas a la familia advierten que entre ellos existe, a día de hoy, una excelente relación y que son conscientes de que son muchas las personas que quieren que lo suyo se reconstruya: «Son una familia y está todo bien, como siempre », dice alguien que les conoce bien. La misma fuente que confirma que Amelia no ha perdido el contacto con los padres de Manuel que, si bien al principio cuestionaron y reprendieron ciertos comportamientos, son conscientes de que la unión hace la fuerza.

También los padres de Amelia están encantados con Manuel . En este sentido, hace unos días compartieron mesa, mantel y muchas risas. Martos siente adoración por los Bono-Rodríguez y le encanta estar cerca de ellos.