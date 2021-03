Entrevista Oprah Las explosivas declaraciones de Meghan Markle: «Pensé en suicidarme y a Archie lo desprecian por el color de su piel» En la esperada entrevista entre Oprah Winfrey y los Duques de Sussex dejaron claro que no se marcharon por voluntad propia, sino que se vieron obligados por falta de protección ante los constantes ataques que recibían

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 08/03/2021 05:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Racismo, pensamientos suicidas, celos, inseguridad, Meghan Markle relató su experiencia y no guardó nada en el tintero hasta pintar un retrato oscuro y siniestro de la Firma, nombre coloquial con el que se conoce a la Monarquía en Inglaterra. El motivo de tanto ataque contra Meghan, explicaron ambos, estaba motivado por el racismo con que fue recibida en la familia real británica. «Ya cuando eramos novios el tema de la raza era constante y supe que no iban a cambiar» dijo Harry. Su mujer explicó una de las conversaciones más incómodas que tuvo él con su familia y que éste se negó a contar. «Les preocupaba que tan oscura iba a ser su piel por lo que negaron a Archie el título de Príncipe, algo que no han negado a ningún otro miembro de la familia y también le quitaron su seguridad».

Por sus afirmaciones, la familia real no parece aceptar sangre de color en su linaje y antes del nacimiento de Archie, se aseguraron de retirar el titulo de Príncipes a los hijos de Harry, honor que les corresponde por ser descendientes de un heredero a la corona. La tormenta se cierne ya sobre la monarquía británica por las afirmaciones de Markle de que la familia real estaba muy preocupada por la posibilidad de que Archie tuviera la piel «oscura». «Durante todo mi embarazo insistí en que se le diera seguridad a mi hijo, pero al no tener título, no tenía derecho a seguridad.

A ellos les preocupaba cuán oscura podría ser su piel cuando naciera» dijo Markle ante el asombro de Oprah. Markle aseguró sentirse parte de la familia durante su viaje a África. «Me hubiera gustado trabajar para los países de la Common Wealth donde casi el setenta por ciento de sus ciudadanos son de color». Sus palabras toman fuerza si tenemos en cuenta que ayer mismo la Reina Isabel de Inglaterra pedía unidad en su discurso anual a los países que forman la Common Wealth.

Pensamientos suicidas

Entre las asombrosas revelaciones de su experiencia como miembro de la familia real, Meghan admitió pedir ayuda dentro de la Institución por sus pensamientos suicidas. «Sentía que ya no quería vivir» admitió llorando. «Estaba avergonzada de contárselo a Harry, pero sabía que si no lo hacía, me suicidaría. Simplemente no quería vivir. Era real, era aterrador, y era un pensamiento constante que yo no había tenido antes». Sin ayuda de nadie dentro de la Institución de la Monarquía, donde no era una empleada, Meghan se vio obligada a guardar sus pensamientos para ella. «No puedes simplemente llamar a un Uber al palacio», bromeó y agradeció a una amiga de la madre de Harry por su ayuda. «Solo los amigos cercanos a Diana me ayudaron, ellos entendían lo que sufría».

Meghan Markle, visiblemente emocionada durante la entrevista

Los pensamientos suicidas de Meghan surgieron en el punto más álgido del escrutinio público en su contra, y la Duquesa admitió esos pensamientos suicidas fueron muy «metódicos». Su trauma emocional impulsó a Harry a tomar la decisión de renunciar a su trabajo como miembros activos de la familia real.