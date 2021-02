El exasesor para el que Bustamante pide cárcel: «Si saco material, se arrepentirá» El que fuera mano derecha del cantante se defiende, en exclusiva, de las graves acusaciones y asegura que el fiscal ha pedido su libre absolución.

David Bustamante y Francisco Manjón eran uña y carne. El cántabro se apoyó en él para surfear todas las polémicas que se despertaron tras su separación de la modelo Begoña Alonso. Por aquel entonces, el cantante le nombró portavoz para intentar que los ataques que recibía por parte de cierto sector de la prensa se reconvirtieran. Manjón hizo un buen trabajo, pues logró que se frenaran muchas de las entrevistas o informaciones que podían enturbiar el buen nombre del concursante de 'Operación Triunfo'. No solo eso, pues, al parecer, David también dejó en sus manos asuntos legales y financieros.

Sin embargo, todo se truncó hace cinco años. ABC ha podido saber que fue entonces cuando una notificación de Hacienda nubló la vida de Bustamante. Un desacuerdo con la Administración, de la que culpa a Manjón, les separó desde entonces. Bustamante decidió recurrir a la justicia interponiendo una demanda acusándole de estafa y mala gestión. El juicio, tal y como publica 'Hola', se celebró hace unos días en la Audiencia Provincial de Madrid y, desde entonces, la noticia corría como la pólvora por las redacciones. David pide cárcel y el pago de 500.000 euros.

Manjón vive una auténtico calvario. Al menos así lo cuenta en conversación con este periódico: «Llevo cinco años de una auténtica pesadilla y no entiendo que ahora se haya hecho público a pocos días de que se conozca el fallo. Soy inocente. Es más, me sorprende que sabiendo que el fiscal pide mi libre absolución, haya ido un paso hacia adelante. Se nota que estamos en promoción», matiza.

Francisco nunca ha hablado mal de Bustamante. Ni siquiera cuando se supo que su amistad se había resquebrajado hubo movimientos extraños. Lleva muchos años en silencio porque, por encima de todo, está su lealtad. Sin embargo, reconoce que todo podría cambiar tras el fallo judicial: «Si la justicia finalmente me da la razón, creo que ya no me voy a callar. Tengo material (sobre el litgio, se entiende) que si saco, se arrepentirá. Siempre he estado en silencio siendo conocedor de todo lo que ha pasado en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, pero me está haciendo demasiado daño», dice con evidente enfado.

Por su parte, Bustamante prefiere no hacer más declaraciones al respecto. Ha dejado en manos de la justicia un asunto que puede tener un final demasiado amargo para ambas partes.