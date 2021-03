La emotiva carta de despedida del hermano de Álex Casademunt El hermano del cantante ha querido escribir unas líneas para despedir a una de las personas más importantes de su vida tras el fatal accidente que acabó con su vida.

Saúl Ortiz SEGUIR Madrid Actualizado: 06/03/2021 11:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los 'triunfitos' no dejan solos a los padres de Álex y acuden a su casa

La muerte de Álex Casademunt ha dejado destrozados a sus familiares y amigos. Las despedidas siguen produciéndose días después del fatal accidente que acabó con la vida del cantante a los 39 años de edad. Lloran amargamente una tragedia que ha dejado huérfana a una niña de tres años, Bruna, y que ha roto en mil pedazos a todos aquellos que le querían.

Uno de ellos es su hermano Joan, al que estaba muy unido. Eran uña y carne, la roca en la que se apoyaba cuando subía la marea. Joanet, como Álex le llamaba cariñosamente, siempre estuvo a su lado. Supo, incluso, retirarse del mundo artístico para que no hubiera tiranteces ni incomodidades. Sobrepasado por la situación, Joan ha querido escribir una carta de despedida que ha compartido en sus redes sociales. Un escrito desde el corazón en el que, además, recuerda algunos de los momentos más divertidos y emotivos que compartieron.

Unas palabras que reflejan el dolor que siente y que son, sin duda alguna, un ejemplo de generosidad en tiempos tan difíciles: "Queremos agradecer las muestras de cariño y de dolor que estamos recibiendo y del legado que nos deja un ser muy especial, que era hermano, hijo, amigo pero que sobre todo era una luz tan inmensa que tenía que volar a las estrellas porque nuestro mundo se le había quedado pequeño", escribe.

Joan no solo ha atendido a todos los medios de comunicación que han querido hablar con él, sino que lo ha hecho con dedicación y calma. ABC ha podido saber que su mayor preocupación es que los más pequeños de la familia entiendan lo que ha sucedido. No saben cómo explicarles que la ausencia de Álex será eterna.

Unida ante la adversidad, la familia sigue sin creerse lo que ha pasado. La madre, Rosa González, llora sin consuelo ante las muestras de afecto recibidas. También la hermana, Cristina Casademunt, agradece compungida tanto cariño desmedido y pronuncia, casi sin voz, que no tiene fuerza: "Me has roto, Álex, me has roto", pronuncia apresurada.