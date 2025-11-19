Las zapatillas Nike Cortez que necesitas esta temporada: sostenibles, icónicas y rebajadas
Un modelo clásico de estilo retro que mantiene la silueta original del modelo en la década de los años setenta
Si te gusta lo vintage y quieres estrenar unas buenas zapatillas retro con estilo y de una marca de calidad contrastada, no puedes perderte lo que te traemos hoy: unas zapatillas Nike Cortez que, a nivel de diseño, mantiene la silueta Cortez original de ... los años setenta, con el típico logo swoosh de Nike en contraste negro y suela dentada de goma.
Nike Cortez: un icono de los setenta, actualizado
Calidad en el diseño y confort en tus pies y aun precio insuperable: ahora en la página web oficial de Nike puedes comprar estas zapatillas Nike Cortez por solo 67,49€, un descuento del 25% respecto a su precio habitual de 90€.
¿Qué es lo que ha cambiado en estas nuevas Nike Cortez con respecto al modelo de los setenta? En 2023, la marca tomó este icono de la moda y lo renovó con una puntera más amplia e inserciones laterales más estables, garantizando el confort diario.
Los materiales que se han usado en la renovación, sobre todo cuero y tela, evitan la deformación de la zapatilla, haciendo que sea aún más resistente.
No podemos dejar de citar la entresuela de espuma con la icónica cuña de la marca, que ofrece una comodidad estable y continua durante todo el día, y en cualquier situación.
Evidentemente, estamos frente a unas zapatillas que lucirán más en la rutina de los eventos informales y casuales, donde prima el confort y las etiquetas están de más. Sin embargo, son también elegantes a la par que discretas.
Tanto para regalar como para regalarse, las Nike Cortez siempreF triunfarán. Ahora si las compras en su página oficial puedes ahorrarte un 25% y pagar solo 67,49€ en lugar de los 90€ habituales. Eso sí, revisa antes tu talla para ver si quedan unidades disponibles.
