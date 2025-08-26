Conserva tus alimentos frescos con la envasadora al vacío de Cecotec que arrasa en la Vuelta al cole de PcComponentes
Esta envasadora al vacío de Cecotec es una forma práctica de evitar desperdicios, y mantener el sabor y la textura de tus ingredientes
Mantener los alimentos frescos durante más tiempo deja de ser un problema con la Cecotec Sealvac Steel. Esta envasadora al vacío combina potencia y rapidez para que tus ingredientes y comidas preparadas se conserven hasta cinco veces más. Con un motor que alcanza los 0,9 bar de presión y una velocidad de succión de 24 litros por minuto, garantiza un sellado firme y seguro, evitando que los alimentos pierdan sabor o textura. Además, sus modos automáticos se adaptan a cada tipo de alimento, ya sean productos secos, húmedos, delicados o resistentes.
Organizar la cocina y planificar las comidas también se vuelve mucho más cómodo. Gracias a su compartimento para rollos y el cúter abatible integrado, cortar las bolsas a medida nunca ha sido tan fácil. Y si quieres ir un paso más allá, la función marinar y la opción de vacío para botes permiten intensificar sabores y conservar líquidos sin complicaciones. Ahora puede ser tuyo con descuento del 20% en PcComponentes por la Vuelta al cole.
Lo mejor de este producto
- Potente presión de vacío de 0,9 bar que asegura un sellado profesional y duradero.
- Velocidad de succión de 24 litros/minuto, para no perder tiempo mientras preparas varias bolsas o botes.
- Compartimento dispensador y cúter abatible integrado, que facilita cortar los rollos a la medida exacta sin ensuciar la encimera.
- 4 modos automáticos combinables que se adaptan a todo tipo de alimentos: secos, húmedos, delicados o resistentes.
- Función marinar y vacío para botes, para intensificar sabores y conservar líquidos sin derrames.
¿Por qué elegir este modelo?
La Sealvac Steel se diferencia de otros modelos por su capacidad de adaptación. Mientras algunas envasadoras sólo permiten bolsas estándar, esta admite bolsas genéricas universales y accesorios como tapones de botellas o frascos, multiplicando su utilidad en la cocina. Su superficie de sellado es amplia y de fácil limpieza, y los indicadores luminosos junto con el botón Stop permiten controlar cada proceso.
¿Para quién es ideal este modelo?
Para quien cocina con frecuencia, hace compras grandes o quiere conservar recetas caseras, esta envasadora resulta muy práctica. Según su opiniones, su funcionamiento silencioso y su potencia constante destacan frente a otras opciones de la misma gama. Incluso si lo que quieres es marinar carnes en pocos minutos o envasar líquidos, sus funciones específicas hacen que todo sea rápido y seguro.
Actualmente está disponible PcComponentes, con descuento del 20% por la Vuelta al cole y envío gratuito.
Con la Cecotec Sealvac Steel, conservar tus alimentos frescos es posible. Además de proteger tus ingredientes, te ayuda a organizar la cocina y a planificar mejor tus comidas.
