La ropa deportiva adidas es, desde hace décadas, la primera opción para muchos atletas y amantes del deporte. La calidad de sus productos ha definido la marca como una de las más importantes y fiables del mercado, gracias a un amplio catálogo de ... productos actualizados a su vez con tecnologías únicas que mejoran cada entrenamiento. Entre productos premium y aquellos más accesibles, hay un mar de opciones. Para ahorrar al máximo las posibilidades son, a menudo, escasas y difíciles de encontrar.

Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En esta página encontrarás los mejores códigos descuento adidas del momento y algún que otro consejo para tus compras, especialmente para momentos de grandes ofertas. ¡Podrías disfrutar de promociones adidas de hasta el 50%!

¿Cómo se usan los códigos descuento adidas?

Vayamos por fases. La primera consiste en buscar el artículo (o artículos) que quieres comprar. Tómate todo el tiempo que sea necesario para navegar a través de las distintas páginas de la tienda, hasta que encuentres una opción que llame tu atención. Haz clic sobre la imagen, selecciona detalles tales como la talla y el color, y añádelo al carrito. Repite esto hasta que ya hayas seleccionado todo lo que quieras.

A este punto, solo tendrás que dirigirte a la página del carrito ya que es donde podrás usar un código descuento adidas. Pulsa sobre «Utiliza un código promocional» y añade tu cupón ahí. Una vez lo actives, el valor del pedido habrá cambiando. Si esto es así, podrás proceder con tu compra. Si no, tendrás que verificar las condiciones y que el código adidas esté correctamente escrito.

Ofertas adidas Black Friday y otros descuentos excelentes

Los descuentos del Black Friday adidas son excepcionales. Cada año, durante el mes de noviembre, la web organiza rebajas por tiempo limitado con ofertas de hasta el 50% en zapatillas, ropa, accesorios para hombre, mujer y niños. Miles de artículos a precios mucho más accesibles respecto a los del resto del año. Es algo que no te puedes perder si adidas es una de tus marcas favoritas.

Obviamente, no es el único evento promocional al que prestar atención. Las rebajas de temporada adidas son otra de las mejores oportunidades para hacer un pedido ahorrando dinero. Ten en consideración también el Outlet y los Bundle, descuentos disponibles durante todo el año. Existen dos formas de estar actualizado sobre las mejores ofertas del momento: crea una cuenta de manera que puedas inscribirte a la newsletter y explora regularmente la web de la tienda.

¿Cómo funciona adiClub?

adiClub es el programa de fidelización de adidas, con el cual los clientes más fieles pueden acumular puntos a través de sus pedidos, pudiendo canjearlos por ofertas especiales, códigos promocionales adidas y otras ventajas. Cuanto más puntos tengas, más alto será el nivel de fidelidad y mayore serán tus beneficios. Descubre más detalles en el apartado dedicado a ello en la página web de la tienda.

Descuento adidas para estudiantes: cómo canjearlo

adidas da un descuento para estudiantes muy sencillo de activar. Visita la web de la tienda online dedicada a esta oferta y crea una cuenta en la plataforma UNiDAYS. Después de haber verificado tu identidad y tu estado de estudiante, podrás aprovecharte de un cupón descuento adidas del 15%.

¿Cómo consigo el envío gratuito adidas?

Es muy fácil, solo tendrás que superar el importe mínimo de compra de 50€ cuando hagas un pedido a través de la plataforma. Una vez cumplas este requisito, el envío gratis adidas será activado automáticamente antes del pago sin tener que añadir ningún cupón adidas.