Lo que comas durante tu infancia determinará la probabilidad de tener hijos obesos Un estudio muestra que los niños cuyas madres siguieron los cinco factores de estilo de vida de bajo riesgo tuvieron un 75% menos de riesgo de desarrollar obesidad

Los hijos cuyas madres siguieron un estilo de vida saludable en su infancia tienen un riesgo sustancialmente menor de desarrollar obesidad que aquellos con madres que no tomaron decisiones de estilo de vida saludable en el pasado, según un estudio publicado en 'The BMJ'. Los resultados muestran que el riesgo fue más bajo entre los niños cuyas madres mantuvieron un peso saludable, realizaron ejercicio regularmente, no fumaron, comieron una dieta saludable y bebieron alcohol de forma leve a moderada.

Según los investigadores, su estudio "muestra que el estilo de vida saludable general de las madres durante el periodo de la infancia y la adolescencia se asocia con un riesgo sustancialmente menor de obesidad en sus hijos". Estos hallazgos destacan los beneficios potenciales de la implementación de intervenciones basadas en los padres para frenar el riesgo de obesidad infantil, dicen. "Se necesita una investigación prospectiva que examine el papel de los padres en el desarrollo de la obesidad en la descendencia", concluyen.

Hasta un 75% menos de riesgo de obesidad

Los hijos de madres que siguieron los cinco factores de estilo de vida de bajo riesgo (una dieta de alta calidad, peso corporal normal, actividades físicas regulares, ingesta leve o moderada de alcohol y no fumadoras) tuvieron un 75% menos de riesgo de desarrollar obesidad, en comparación con hijos de mujeres que no cumplieron con ninguno de los factores de estilo de vida de bajo riesgo.

En comparación con los niños de mujeres que eran fumadoras actuales, los hijos de madres no fumadoras registraban un 31% menos de riesgo de obesidad. Los hijos de madres que hicieron ejercicio durante los 150 minutos o más recomendados a la semana (y que bebían de forma leve a moderada: 1-2 vasos pequeños de vino o una pinta de cerveza estándar al día) también tenían un menor riesgo de obesidad en comparación con hijos de madres que no hicieron ejercicio y que no bebieron alcohol.

Estudios previos han demostrado que las decisiones de estilo de vida de los niños dependen en gran medida de sus madres, sin embargo, se desconocía si los patrones de estilo de vida saludables en las madres durante la infancia y la adolescencia de su descendencia influyen en el desarrollo de la obesidad.

El equipo internacional, con sede en Canadá y Estados Unidos, que ha llevado a cabo el estudio examinó la historia clínica y las características del estilo de vida de 24.289 niños de 9-14 años que nacieron de 16.945 mujeres en dos estudios de Estados Unidos: 'Nurses 'Health Study II' (NHSII) y 'Growing Up Today Study' (GUTS).

Los participantes completaron cuestionarios detallados sobre su historial médico y su estilo de vida, incluido el índice de masa corporal (IMC), los niveles de actividad física y la dieta. También se les preguntó a las madres sobre su consumo de alcohol y su historial de tabaquismo. Con esta información, los investigadores calcularon el riesgo de obesidad para cada niño, usando mediciones del IMC.

En general, un IMC entre 18,5 y 24,9 indica un peso saludable; mientras por debajo de 18,5 está en el rango de bajo peso, entre 25 y 29,9 está en el rango de sobrepeso, y entre 30 y 39,9 se sitúa en el rango de obesidad. Las mujeres de este estudio tenían en promedio 41 años de edad con un IMC medio de 25 y la mayoría (93%) no eran fumadoras actuales. Sus hijos tenían en promedio 12 años de edad, y el 46% eran niños.

Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre la causa y el efecto, y los científicos señalan algunas limitaciones del estudio. Por ejemplo, las características del estilo de vida, como el peso, la ingesta de alimentos y la cantidad de actividad física de las madres y sus hijos, se basaron exclusivamente en informes aportados por las participantes, que pueden haber estado sujetos a errores de medición.