18.892 niños como Josete buscan una familia de acogida en España

Beatriz todavía tiene grabada en la retina la imagen de un Josete de dos años, con sus andares de pañal y su muñeco de Spider de fieltro en la mano. Esta mujer tenía entonces madre de tres hijos biológicos (hoy de 15, 21 y 26 años) y no se podía quitar la imagen de la cabeza. «Su madre biológica no podía hacerse cargo de él y la familia extensa no disponía de medios. La mujer, que lo había tenido con 15 años, entendió que lo importante es que el niño estuviera atendido», explica.

Hoy Josete es hijo adoptivo de Beatriz. «Fue una decisión muy importante, consensuada con toda la familia. Estábamos temerosos de lo que podía ocurrir a Josete al cumplir la mayoría de edad , que a veces puede causar conflictos, problemas. Le hemos ayudado a construirse como persona, hemos formado parte de su historia», concreta. «Esto puede parecer un gran cambio pero en nuestro caso fue una bendición» , afirma esta mujer, con firmeza, deseosa de hablar de lo que supone la acogida como sistema de protección de la infancia, como el primer paso que ella dio un poco por accidente y que al final se ha convertido en vocación. «No es lo mismo hablar de niños en centros, ver su carita, y pensar quién le va a hacer el cura sana o quitar el miedo por las noches. Es importante que los pequeños sientan que son únicos en el corazón de alguien . Por eso decidimos entonces tirar para adelante y fue la mejor decisión que pudimos tomar», rememora. « Si antes alguien me hubiera planteado esta posibilidad hubiera dicho que eso era imposible , que yo no tengo madera para eso de tener un niño, quererle y que luego me lo quiten», reconoce.

Josete es un afortunado, con un destino muy diferente al de los 18.892 niños que buscan un hogar en España. Esta misma semana la Aseaf (Asociación Estatal de Familias Acogedoras) , ha expresado su preocupación ante los últimos datos publicados esta semana por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en su Boletín de Datos Estadísticos de medidas de protección a la infancia. De hecho María Arauz de Robles, presidenta de Aseaf, ha afirmado que por cuarto año consecutivo, el número de niños y adolescentes que entran en el sistema de protección va de forma mayoritaria directamente al acogimiento residencial en un 73 por ciento frente al 27 por ciento, que es derivado al acogimiento familiar.

