Antonio David Flores, desesperado: «Juro por mi vida que no intenté tirar a Rocío Carrasco por la ventana»

Una bronca monumental entre madre e hija. Parece ser que, además de gritos, con algún tortazo y una denuncia presentada ante la Guardia Civil. Este podría haber sido el desencadenante de la posterior demanda que interpuso Antonio David Flores para reclamar ante la Justicia la guarda y custodia en exclusiva de su hija Rocío Flores cuando tenía 16 años, fruto de su matrimonio con Rocío Carrasco.

En 2017, la hija de Rocío Jurado contraataca. Diecisiete años sufriendo en silencio «maltrato psicológico» y «acoso verbal» por parte de su exmarido. Esta fue la base de la denuncia de Rocío Carrasco Mohedano contra el ex Guardia Civil. Hace un año se hacía público el auto de desestimación del proceso legal emprendido por Rociíto Antonio David Flores. Tras un período de instrucción, miles de folios e informes psicológicos elaborados por el Equipo Técnico Psicosocial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a petición de la jueza, se decidió sobreseer la causa reconociendo que hay víctima pero sin ni siquiera abrir un juicio para determinar quién o quiénes son los causantes de esas lesiones y sin llegar a establecer ninguna medida para que este daño se siguiera produciendo.

Anoche, el exconcursqante de «Gran Hermano Vip» se sentó en «Sábado Deluxe» para recordar «el peor momento de su vida», cuando la hija de Rocío Jurado le denuncia no solo por maltrato psicológico, sino también físico. «Concretamente lo que narra delante de la juez en su declaración es un episodio cuando estaba embarazada de mi hijo David. Dice que durante una discusión en casa de su madre yo intento tirarla por una ventana de la habitación del chalé. Juro por mi vida que no es verdad. Hay que tener una mente muy retorcida y tener muchas ganas de hacer daño», aseguró visiblemente emocionado. «En esa casa estaba la hermana de Rocío Jurado, su marido y sus hijas. Lo más normal es que si ocurre un hecho de ese tipo lo comuniques a tu familia y llames a la policía. Ella hubiera acabado en el hospital y yo en un calabozo», y añadió: «Ella le dijo a mi hija que quería verme en la cárcel».

Dicen las malas lenguas que el principal objetivo de Carrasco era el de «poner fin a las declaraciones de su ex contra ella, que tanto daño le hacen a nivel personal como en lo referente a su imagen pública», revelaron fuentes cercanas a la familia a este periódico. Además, y sobre todo, quería recuperar a su hijo David, quien vive con su padre desde meses antes de cumplir la mayoría de edad. «El chico había ido a pasar su mes de vacaciones con él, pero no regresó a su casa. Rocío puso una denuncia y se emitió una orden para que regresara con su madre. Pero no se cumplió. Antonio David no lo devolvió y por eso el chico no pudo estar en la boda de Rocío con Fidel Albiac (el 7 de septiembre de 2016, en Toledo). Desde entonces, no tiene contacto con él», aseguró la misma fuente. «Rocío no va a emprender ninguna batalla para recobrar a su hija mayor. Esa es otra historia, muy dura, y no tiene intención de cambiar nada. Pero necesita traer a su hijo de nuevo en casa», añadió.