Actualizado 04/12/2019 a las 16:37

El regreso de Antonio David Flores a Telecinco ha estado marcado, como de costumbre, por su encarnizada lucha con su exmujer, Rocío Carrasco. Las rencillas del fallido matrimonio sentenciaron el GH VIP del exguardia civil, gris en el trascurso del concurso, apagado hasta en las polémicas que se gestaron en la casa de Guadalix.

Su cuerpo estaba en Gran Hermano VIP, pero su cabeza y su corazón estaban fuera. Con su pareja Olga, a la que ha vuelto a demandar la hija de Rocío Jurado, y con su hija Rocío Flores, cuya primera aparición en televisión ha sido en el plató de GH VIP para defender a su padre. También, por su puesto, estaba la preocupación por las trabas burocráticas que han minado su moral y su bolsillo, toda vez que Antonio David Flores lleva enfrentado a Rocío Carrasco una eternidad sin que parezca alumbrar algo de luz al final del oscuro túnel.

En una entrevista con la revista Lecturas, el malagueño ha hablado de cómo GH VIP ha supuesto una terapia para él y del apoyo que significa su familia, pero también de cosas menos halagüeñas. En este sentido, ha repartido estopa a diestro y siniestro, poniendo a caldo a Las Campos, denostadas en casi todos los programas de Telecinco («Viva la vida» es la excepción que confirma la regla) y a Kiko Jiménez, expareja de su excuñada Gloria Camila, que le traicionó a su salida del concurso.

A su salida de GH VIP, Antonio David Flores confiesa en la entrevista publicada en la revista que ha tenido que medicarse con «ansiolíticos y antidepresivos» para encarar un concurso que le ha llegado «en el momento más difícil de su vida». Aunque su mayor remordimiento en Gran Hermano VIP fue exponer a Rocío Flores: «Ese pensamiento me ha martirizado. Al mirar a mi hija, pensé: Joder, te he dejado desprotegida».

«Rocío quería desestabilizarme. Sabe que no tengo 80.000 euros y demuestra su grado de maldad», aseguró el exguardia civil, ahogado en facturas para afrontar las demandas de expareja. «He sido víctima de una pinza premeditada: por un lado, no me dejaban trabajar y, por otro, me dirigieron un procedimiento de violencia de género para hundirme personalmente», lamenta Antonio David al respecto.

Su paso por GH VIP también ha hecho mella en su estado físico, pues reconoce que ha adelgazado seis kilos dentro de la casa de Guadalix.