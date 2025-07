La trama Koldo se interesó por fondos europeos para I+D y por lograr contactos en FCC y la SEPI

Los audios que guardaba Koldo García en tres móviles y una grabadora, y que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, puso el pasado jueves a disposición de las partes personadas en el caso Koldo, apuntan a que la presunta trama que se investiga se interesó ... por hacerse con partidas de fondos europeos destinados a I+D, y revelan que el exasesor ministerial recibía consultas para lograr contactos de confianza en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en grandes grupos de construcción como FCC (Fomento de Construcciones y Contratas).

Entre los miles de audios del exasesor de José Luis Ábalos, su figura emerge como la de una persona a la que desde diferentes ámbitos se recurría para conseguir o facilitar asuntos, pero también como la de una persona de negocios que hablaba de facturas de altos importes, que mantenía reuniones para inversiones millonarias o que se codeaba con empresarios.

De hecho, en uno de los audios que guardaba, alguien por determinar le explicaba que ya había cerrado una comida para abordar «el asunto de los fondos europeos para I+D» y que por su parte irían tres personas a esa cita que tendría lugar en un reservado del restaurante La Tragantía -especializado en comida tradicional madrileña con sede en la calle Príncipe de Vergara y cuyo menú no baja de 50 euros el comensal-.

-Desconocido: «Cerrada comida para el día 4, para abordar el asunto de los fondos europeos para I+D, por mi parte irán tres personas, por tu parte entiendo que dos, ¿nos vemos en La Tragantia, en el reservado? Ya me dices».

Si bien se desconoce cómo acabó esa sobremesa, el nombre de ese restaurante es habitual en muchos mensajes dado que el exasesor ministerial lo frecuentaba para quedar con sus contactos, al igual que hiciera con la marisquería La Chalana.

Fernández Aparicio

En otro de los audios, Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil al que se le investiga también en el marco de estas pesquisas por su relación con la presunta trama que se hacía con mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, le preguntaba al propio Koldo García por contactos en FCC, la constructora vinculada a la familia Koplowitz.

-Villalba: «¿Oye, tienes contactos afianzados en FCC?»

También le preguntó por gente de confianza en la SEPI, la sociedad estatal que actúa como holding de las participaciones empresariales de titularidad pública.

-Villalba: Koldo, ¿en la SEPI tenemos algún contacto nosotros? Me dicen que el jefe de Seguridad es un antiguo policía municipal de Madrid que fue jefe de seguridad del PSOE, ya me dices algo».

Según fuentes abiertas de la propia SEPI, Luis Miguel Fernández Aparicio es el director de Seguridad de la SEPI desde marzo de 2020. Antes, de 2017 a 2020 fue jefe de Seguridad en la sede del PSOE en Madrid (calle Ferraz), y con anterioridad, de 2001 a 2017 fue policía municipal.

La fotovoltaica chilena

De los audios también llama la atención un mensaje de voz que recibió Koldo García de alguien que le proponía entrar en el negocio de las fotovoltaicas en Chile. «En 10 meses tendríamos 100 millones de dólares de vuelta», le decía.

-Desconocido: «Por 84 megas de pico piden 10 millones, tengo el 60 por ciento del proyecto y puedo tener la posibildiad de que lo compren al 100 por cien. Otra posibilidad es que tengo financiación preaprobada con un fodo de inversión: Hago un ingreso de 200 mil dolares para comprar una garantía de 100 millones de dolares que pondremos a trabajar en un PPP. Con esos 200 mil más la garantia bancaria de 9 millones, que es garantia de que el gestor cobrará sus emolumentos, a partir de ahí se pone a trabajar y produce un 10 por ciento mensual. En 10 meses tendriamos los 100 millones de vuelta. Es buen negocio, pero ahora estamos cogidos por otras obras. Si quieres podríamos llegar a un acuerdo en porcentajes del proyecto fotovoltaico de Chile. Ya me dices algo».

El PPP al que se refiere es un contrato de Participación Público-Privada en el que el sector privado financia la obra para luego recuperar en un periodo de tiempo sus recursos.

Al margen de estos mensajes, el propio Koldo García realizaba un seguimiento de determinadas cuentas y facturas con las que despachaba, por ejemplo, con su expareja, Patricia Uriz. «Ya te llamaré yo y le diré si ha preparado la factura de los 4.000 euros de lo del gallego», dice en un momento dado.

En otras ocasiones, abroncaba a su propia expareja recordándole que no debía de comentar con nadie nada de determinadas facturas que debían emitir. «Que a Cruz no le comentes nada, que solo la factura de Santander, que diferencies, que no tienes que comentar nada más de lo que es para cada uno», indicó en uno de los audios.

«Eres un pitbull, una apisonadora»

Sea como fuere, en los audios a los que ha tenido acceso este periódico, se comprueba en multitud de mensajes que Villalba, íntimo de Koldo García, echaba de menos tener una relación más estrecha con el exasesor desde que se dedicaba a «codearse» con empresarios. Aunque se mostraba comprensivo con el ninguneo al que le sometía el que, por entonces, ya era mano derecha de Ábalos.

-Villalba: «Como no te puedo generar negocio ni te puedo generar dinero o contratos, no te acuerdas de mi. Te juntas con tu amigo Pepe, con el de INV... y lo veo de puta madre, tienes que ser un pitbull, una apisonadora... y claro yo no te aporto nada, ya no quieres amiguitos como yo».

En otras ocasiones en las que no podían contactar o el exasesor le señalaba que no podría quedar porque, por ejemplo, estaba de viaje en Guinea Ecuatorial, éste le respondía con sorna que Dios le iba a castigar por abandonar a sus amigos.

-Villalba: «Desde que tienes otra cuadrilla de amigos ricachones y buenos empresarios, como yo soy un mindundi no quieres comentar conmigo, pues te digo una cosa, el Señor está ahí arriba y cualquiera que se comporta como tú, él lo castigará».

Aunque finalmente siempre encontraban un momento para verse: «Qué feliz te vi viendo el partido con tus padres (...) La semana del 13 a ver si nos vemos y ya echamos un rato juntos y te entrego el arma. Aquí me tienes para lo que necesites, que aunque no hablemos la amistad siempre estará ahí».