Vox presenta una denuncia por «homicidio imprudente» por la muerte de tres personas en los incendios de León

Vox ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción de León «ante la posible comisión de delitos de homicidio imprudente y contra el derecho de los trabajadores« por la muerte de tres personas -dos voluntarios y un bombero forestal- durante las labores de extinción de los incendios de León.

El portavoz del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha justificado esta iniciativa en que «la Administración ha actuado de forma negligente porque son muertos que se podían haber evitado» por lo que «pedimos al juzgado de León que abra una investigación para que se deputen responsabilidades». Hierro ha apuntado a la Junta como responsable y en el caso concreto de los dos voluntarios se ha preguntado «hasta qué punto se pueden incorporar al operativo cuando carecen de experiencia y de medios».

Por todo ello, en la denuncia Vox pide a la Justicia que requiera a la Junta y el Ministerio de Interior que «proceda a identificar a los cargos que ostentaban en las fechas de los sucesos la competencia directa en materia de prevención y extinción». También se reclama que «se aporten los informes oficiales y partes de incidencia relativas a los siniestros concretos, así como la identificación de las personas que componían los equipos de los distintos operativos«.

En la denuncia, se insta a solicitar a la Consejería de Medio Ambiente un informe pormenorizado y desglosado de los medios técnicos y recursos humanos empleados y al Ministerio de Defensa los enviados en las fechas en las que se produjeron los fallecimientos. Por ultimo, se pide que la UCO se haga cargo de la investigación de la autoría de los incendios.

David Hierro ha criticado el plan para la lucha contra incendios del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo porque, a su juicio, «sigue estafando a los españoles y pactando con el PSOE».

El dirigente de Vox ha rechazado que su formación tenga responsabilidad alguna en la política medioambiental de la Junta a pesar de los dos años que formó parte del Gobierno de coalición con el PP (hasta julio de 2024). En este sentido, ha explicado que «el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tenía estas competencias mucho antes de que llegara Vox». Además, ha añadido, «nosotros hicimos presión para que se duplicase el presupuesto en prevención y extinción y lo único que conseguimos es que Mañueco firmase un acuerdo con los sindicatos dentro del Diálogo Social que ya vemos para lo que ha servido».