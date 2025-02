El rector y el exvicerrector informaron al juez de la actividad de la asesora de Moncloa con Begoña Gómez

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; y el exvicerrector de Relaciones Institucionales Juan Carlos Doadrio, conocieron y trataron a la Directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, en el contexto de la cátedra extraordinaria que dirigía en la institución Begoña Gómez ... . Así lo refirieron ambos en sus declaraciones ante el juez, un relato apuntalado ahora por los correos electrónicos que han aportado los patrocinadores de la mencionada cátedra y que apuntan a que Álvarez, en nómina de la Administración General del Estado, desempeñaba gestiones para el que era un proyecto profesional personal de la mujer del presidente del Gobierno.

En el caso de Doadrio, que compareció como testigo, detalló la puesta en marcha de la Cátedra y hubo de responder a preguntas de las acusaciones populares sobre el software que primero unas empresas de forma altruista y luego Deloitte tras un proceso de adjudicación, crearon para esta. En ese contexto, explicó que recibió «una visita de Begoña con Cristina». «Venían las dos juntas. Me preguntaron cómo había que pagar porque tenían que terminar el producto ese, la plataforma, que era una contratación como de 60.000 euros y les dije que en eso había que hacer una licitación, que no se podía hacer de otra manera. Ella me insistió, 'no sé cómo se puede hacer', y llamé al vicegerente de recursos económicos», señaló, conforme recoge el vídeo de su comparecencia al que tuvo acceso ABC.

De ese responsable de la Complutense obtuvo el contacto de una trabajadora conocedora de los trámites. «Se lo di a ellas y ellas debieron dirigirse a la funcionaria para hacer el papeleo», añadió, relacionando así a la asesora de Moncloa con los trámites de adquisición del software. Cabe recordar que Gómez en la actualidad está investigada por ilícitos de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación a ese software que se adjudicó estando ya Doadrio fuera del vicerrectorado de la Complutense.

Goyache no se explayó tanto, pues según afirmó, en su primera reunión en julio de 2020 con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, cuando ella le invitó a acudir y le pidió crear la cátedra extraordinaria, estuvieron a solas. Después sí coincidió con la «secretaria» en que «se apoyaba» la mujer del presidente, términos que usó en su pregunta la abogada de Vox. «Sí, posteriormente sí. Creo que se llamaba Cristina pero no estoy seguro. Había una señora que la acompañaba (a Begoña Gómez)», declaró, en su caso, como imputado, tal y como refleja el audio de la comparecencia.

A resultas, las acusaciones populares que aglutina Vox por decisión del juez -HazteOír, Iustitia Europa, Manos Limpias, Sergapp y el Movimiento por la Regeneración Democrática-, solicitaron la citación de esa asesora de Moncloa como testigo, sin embargo el instructor no se pronunció sobre la petición.

La retomaron el pasado mes de octubre, en un largo escrito en el que detallaban las diligencias instadas sobre las que aún no había dictada una resolución y se volverá a reivindicar a la luz de los correos aportados por los dos patrocinadores de esos estudios que revelan que la mujer del presidente se servía de Álvarez, a quien en un email se refiere como «mi compañera», para gestiones de la cátedra.

Desde escribir al patrocinador Reale para transmitirle que a Begoña Gómez «le encantaría» que siguiesen financiando la cátedra, «aunque sea con una cantidad inferior», hasta gestionar un evento que iban a organizar en el Ifema desde su correo profesional de Presidencia del Gobierno.

De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, la previsión es que el magistrado, Juan Carlos Peinado, decida sobre la citación como testigo una vez culmine la tanda de declaraciones que tiene señalada para este lunes, cuando comparecerá entre otros, un perfil clave, el responsable de servicios jurídicos de la Universidad Complutense de Madrid. Podrá aclarar detalles de la situación de la Cátedra Extraordinaria y los dos másteres que se impartían en su seno como la cifra concreta de alumnos que pasaron por allí y los importes que pagaron por ello.

«Contamos con vosotros»

En este sentido, los correos también han revelado que en septiembre de 2021, Gómez se dirigió a las empresas que conformaban el comité asesor de la cátedra para que captasen alumnos para sus titulaciones de máster entre sus empleados y sus contactos porque, según decía, «lamentablemente», carecía de aspirantes con el perfil que deseaba.

«Seguro que conocéis perfiles que puedan sumar y que quieran formar parte del cambio. Contamos con todos vosotros para seguir aprendiendo juntos, disfrutando del proceso, poniendo en marcha proyectos y seguir compartiendo para transformar», les decía.

Consta que Reale, que aportó 60.000 euros para patrocinar la cátedra durante cuatro años, había matriculado a una de sus empleadas en uno de los másteres el curso anterior. Abonó así otros 7.000 euros para esa formación.