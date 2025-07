El PP tumba el decreto antiapagones y canalizará las inversiones en energía a través de una proposición de ley

El Partido Popular votará no al decreto antiapagones. No tanto por no estar de acuerdo con las inversiones que refleja el texto y con las que están de acuerdo las grandes empresas eléctricas, sino por la ausencia de explicaciones sobre el apagón y ... la nula asunción de responsabilidades políticas. «No estamos de acuerdo en la parte referida al apagón, más allá de que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas», señalan fuentes del PP, que confirmaron que canalizarán las inversiones en materia de energía a través de una iniciativa legislativa en «coordinación con las autonomías».

Era la gran duda del último pleno antes del verano, sobre todo después de que Podemos hubiera pregonado que no iba a apoyar el decreto antiapagones con el que el Gobierno pretendía aprobar inversiones en materia energética para evitar un nuevo episodio como el del pasado 28 de abril. El decreto quedaba en manos del Partido Popular, que no desveló el sentido de su voto hasta última hora de la tarde del martes. Y no hubo sorpresas. «No es labor de la oposición rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que le hicieron presidente. Si no tiene el apoyo de la Cámara, que busque el apoyo en las urnas. En otoño, elecciones. Es la única salida», señalaban fuentes del Partido Popular. Noticia Relacionada El Gobierno mima al PNV con una ley para desclasificar los secretos del franquismo y la Transición Emilio V. Escudero Trata de recoser los apoyos de la investidura aceptando una de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas vascos Génova explicó su oposición al decreto porque no están «de acuerdo en la parte referida al apagón, además de que no ha habido ni una sola dimisión o ceses tras quedar el país sin electricidad durante 24 horas» y anunció que canalizará «las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía» a través de una proposición de ley «en coordinación con las comunidades autónomas». Sin decirlo, el PP tenía claro desde el lunes, cuando Podemos anunció su no al decreto, que no iban a apoyar al Gobierno a pesar de estar de acuerdo en las líneas maestras del mismo. Prefería irse de vacaciones con una nueva derrota del Ejecutivo, para exponer su debilidad. «El Gobierno convocó un Pleno en julio para aprobar la ley Bolaños, la rebaja de la jornada laboral al margen de los acuerdos entre empresarios y trabajadores, y un decreto para evitar apagones futuros sin explicar apagones pasados. Pues bien, Pedro Sánchez no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos. La derrota es total», señalan fuentes del PP. En el PP tienen claro que «Sánchez tuvo votos para llegar, pero no tiene votos para seguir» e insisten en la convocatoria electoral para permitir al pueblo que decida.

