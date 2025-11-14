El PP pide la comparecencia de la ministra Robles por la compra del avión turco

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de la ministra Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados después de que el martes ABC informara de que su ministerio ha contratado con la Turquía de Recep Tayyip Erdogan la fabricación de ... 45 nuevos aviones de entrenamiento para los pilotos españoles de la modalidad de caza y ataque, que sustituirán a los actuales —y ya obsoletos— F5 y T-38, por un valor de más de 3.000 millones de euros (concretamente, 3.120). Y lo ha hecho, según ha adelantado este diario, a dedo, esto es, una adjudicación sin concurso.

Los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Baja, con Ester Muñoz al frente, creen que Robles ha de dar explicaciones por la adquisición de estas nuevas aeronaves tras la reunión que se produjo el pasado 27 de junio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente turco. El mismo martes en que salió a la luz la compra del cerca de medio de centenar de aviones turcos Hürjet, diseñados por la compañía pública de defensa Turkish Aerospace Industries y actualmente en fase de desarrollo —es decir, que ni siquiera están fabricados—, los populares registraron asimismo una batería de ocho preguntas sobre la que, consideran, es la «última maniobra a dedo» del Ejecutivo central.

«Vamos a hacer muchas preguntas sobre esta cuestión y el Ejecutivo tendrá que responderlas en este Parlamento», avisó la portavoz del PP en el Congreso. Dicho y hecho. La formación presentó una iniciativa para que el Gobierno responda por escrito sobre los motivos de esta adquisición, ya que, en su opinión, más de 3.000 millones de euros «no parecen una partida de dinero poco importante como para que no hayan pasado por el Parlamento».

«¿Qué criterios ha utilizado el Gobierno para elegir una compra de aeronaves de entrenamiento a Turquía? ¿Se ha realizado esta adquisición sin concurso público? En caso afirmativo, ¿conforme a qué criterio?», preguntan los populares, que también exigen saber si la compra de los 45 aviones Hürjet «responde a alguna necesidad operativa señalada por el Ejército del Aire y del Espacio o por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)».

En este sentido, en el PP aspiran de igual modo a averiguar los motivos por los cuáles en el Ministerio de Defensa que capitanea Robles «no se ha seguido el procedimiento habitual de la selección que cabría corresponder a una operación de este tipo» tales como la oferta pública o un concurso del modelo de avión. «¿Conoce el Ministerio que sólo se han entregado dos prototipos de los cuatro que a estas alturas exige la contratación y que Turquía tenía que haber hecho efectivos?», preguntan también los de Feijóo a raíz de que este periódico publicara también que Ankara no ha empezado aún a fabricar el avión y que actualmente hay sólo dos en activo, habiendo aterrizado uno de ellos el pasado año en la base Aérea de Torrejón para su evaluación.

Es más, ni siquiera han sido puestos en disposición los primeros aparatos destinados a su primer cliente, la Fuerza Aérea de Turquía, cuya fecha de entrega está prevista para 2026. Es por este mismo motivo que los de Feijóo cuestionan si considera el Gobierno que la empresa adjudicataria, Turkish Aerospace Industries, «está en condiciones de proveer a España los 45 aviones de entrenamiento comprometidos» por la misma.

Por último, quiere saber el PP: «¿A qué se debe el incremento del coste del proyecto, que, inicialmente, estaba presupuestado en 1.375 millones de euros y que la contratación a elevado ya ese coste a 3.120 millones?

Así, denuncia el PP en el escrito, al que ha tenido acceso ABC, que esta decisión se haya tomado «de forma unilateral» por parte del Ministerio de Defensa que capitanea Robles, «sin que haya habido previamente ninguna petición formal de propuesta a posibles competidores, así como ningún proceso competitivo ni comparación técnica ni económica con otras alternativas. En pocas palabras, añaden, se trata de un acuerdo «no público» entre Sánchez y Erdogan.