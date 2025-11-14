Suscribete a
ABC Premium

Congreso

El PP pide la comparecencia de la ministra Robles por la compra del avión turco

Los de Feijóo en la Cámara Baja registran también una batería de preguntas sobre la última «maniobra a dedo» de la responsable de Defensa

Robles premia a Erdogan con un contrato a dedo de 3.000 millones

Robles, este jueves, en una visita a la base aérea de Matacán, en Salamanca
Robles, este jueves, en una visita a la base aérea de Matacán, en Salamanca EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de la ministra Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados después de que el martes ABC informara de que su ministerio ha contratado con la Turquía de Recep Tayyip Erdogan la fabricación de ... 45 nuevos aviones de entrenamiento para los pilotos españoles de la modalidad de caza y ataque, que sustituirán a los actuales —y ya obsoletos— F5 y T-38, por un valor de más de 3.000 millones de euros (concretamente, 3.120). Y lo ha hecho, según ha adelantado este diario, a dedo, esto es, una adjudicación sin concurso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app