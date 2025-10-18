Feijóo lanza su plan para autónomos: «Su dinero no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas»

El PP responde a las nuevas cotizaciones para autónomos avanzadas por el Gobierno esta semana con un plan propio dedicado a los trabajadores por cuenta propia, en el que el partido lleva trabajando muchos meses. Pero el «sablazo fiscal», denuncian los populares, anunciado por ... la ministra Elma Saiz, ha hecho que en Génova pisen el acelerador. Alberto Núñez Feijóo avanzó las primeras medidas en Soria este sábado por la mañana, precisamente en un acto convocado con autónomos, en el que le acompañó Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y el primer presidente autonómico que irá a elecciones el próximo año.

Feijóo, que está decidido a dar la batalla de los autónomos, convencido de que el Ejecutivo se equivoca una vez más con medidas que solo perjudican a las clases medias, denunció que se vaya a subir los impuestos «a tres millones de españoles de una nueva tacada» con el objetivo de recaudar 6.000 millones más, sin tener en cuenta los ingresos. El líder del PP, de hecho, recordó que con esta serían ya diez subidas de cotizaciones las que han sufrido los autónomos desde que Pedro Sánchez gobierna, y que se produzcan situaciones tan difíciles de entender como que haya autónomos que ni acercándose al salario mínimo también tengan que sufrir el incremento en su cuota.

El líder del PP reprochó al Gobierno que esté recaudando más que nunca mientras los ciudadanos sienten que cada vez tienen peores servicios y les cuesta más la vida, desde la cesta de la compra al alquiler. Y en este contexto Feijóo volvió a referirse a la trama de corrupción que rodea al PSOE con algunos de sus máximos dirigentes como protagonistas:«El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas», zanjó, levantando aplausos en la sala del acto. «Entiendo la rabia del que trabaja y ve que otro se lo lleva», insistió, en una nueva estrategia del PP que pasa no solo por denunciar los casos de corrupción, sino insistir en su alternativa para las clases medias, «hartas de palabras» y que quieren cambios reales.

Para los autónomos Feijóo avanzó tres medidas de un plan integral que su partido presentará en las próximas semanas. La idea es llevarlo poco a poco a las Cortes Generales, como ha hecho el partido en otros momentos, forzando a que los socios del Gobierno se retraten. La primera medida propone eximir del pago de IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales.

La segunda, que el líder del PP ya lanzó en el mes de marzo, está enfocada a eliminar la burocracia para que los autónomos solo tengan que hacer una declaración del IVA al año en vez de las cuatro actuales. Y en tercer lugar, explicó, garantizar formación y relevo generacional para los trabajadores por cuenta propia con propuestas como que el autónomo y el aprendiz paguen una cotización conjunta en los cinco años previos a la jubilación, o facilitar un contrato con ventajas para el aprendiz sin la burocracia del contrato por formación al que ahora se acogen.

Feijóo repitió en muchos momentos la idea de que en España «funcionan demasiadas cosas al revés»: «Cada vez es más caro vivir y llegar a fin de mes. Los que cumplen bajan peldaños, mientras los que roban suben en privilegios», recalcó, reprochando también al Gobierno de Sánchez que trate «como delincuentes» a las personas «que prosperan» y sean los delincuentes reales los que campan a sus anchas.

Mañueco, contra la pinza PSOE-Vox

También tuvo palabras de alabanza para Mañueco, que hace solo unos días presentó sus Presupuestos regionales, que difícilmente prosperarán por la falta de apoyos. En todo caso, la intención le sirvió a Feijóo para hacer la comparación que quería: mientras las comunidades autónomas presentan sus cuentas y tratan de aprobarlas, el presidente del Gobierno sigue sin cumplir por tercer año consecutivo. El PP, de hecho, acudirá al Tribunal Constitucional por esa falta presupuestaria.

Mañueco quiso enviar un mensaje ya en clave electoral: «Me temo que aquí va a suceder lo mismo que en el Congreso. Que los que fingen estar enfrentados acaban juntos», dijo, en clara alusión a PSOE y Vox, que ninguno respaldará su proyecto presupuestario. La «pinza» que en Génova llevan denunciando semanas.