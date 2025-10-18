Suscribete a
ACTO EN SORIA

Feijóo lanza su plan para autónomos: «Su dinero no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas»

El líder del PP avanza las primeras medidas: IVA cero para ingresos inferiores a 85.000 euros anuales y una sola declaración de IVA al año

El Gobierno prevé recaudar 6.000 millones extra de las nuevas cuotas

Feijóo en un acto con autónomos en Soria este sábado
Paloma Esteban

Madrid

El PP responde a las nuevas cotizaciones para autónomos avanzadas por el Gobierno esta semana con un plan propio dedicado a los trabajadores por cuenta propia, en el que el partido lleva trabajando muchos meses. Pero el «sablazo fiscal», denuncian los populares, anunciado por ... la ministra Elma Saiz, ha hecho que en Génova pisen el acelerador. Alberto Núñez Feijóo avanzó las primeras medidas en Soria este sábado por la mañana, precisamente en un acto convocado con autónomos, en el que le acompañó Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y el primer presidente autonómico que irá a elecciones el próximo año.

