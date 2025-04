Podemos aúpa al tándem Belarra-Montero frente al «malmenorismo» del Gobierno en su peor racha desde 2014

Entra Irene Montero al Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid rodeada de gran parte de la actual cúpula de Podemos aunque sin Ione Belarra, que llega tarde. Y suena 'Volver', el tango de Carlos Gardel convertido en flamenco y cantado con ... la voz de Estrella Morente. Una casualidad llena de intención que marcó ayer el comienzo de la primera jornada de la V Asamblea Ciudadana Estatal de la formación morada, alias 'La Quinta', con la que busca relanzarse mientras vive seguramente las que son sus horas más bajas desde desde la irrupción que protagonizó en las elecciones europeas de 2014 (sólo cuatro diputados nacionales y dos, en el Parlamento Europeo), al igual que Yolanda Díaz hizo lo propio con su pequeño partido, Sumar, hace tan sólo dos semanas.

La diferencia con aquella es evidente; la reconciliación Sumar-Podemos, que rechazan explícitamente en sus nuevos documentos, no ha monopolizado las intervenciones de los dirigentes morados al contrario que ocurrió cuando la vicepresidenta segunda y su modesta legión conviertieron la unidad de la izquierda —e indirectamente al partido que capitanea Belarra desde hace ya cuatro años tras nombrarla Iglesias sucesora— en el 'leitmotiv' de un congreso en el que pretendían rearmarse tras ser abandonado hasta por su propia líder. Sí lo ha hecho el PSOE, con el que se han desquitado todos y cada uno de los dirigentes que han subido al escenario. «Somos más necesarios que nunca. Hace falta una izquierda de izquierdas», ha reivindicado el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, al tiempo que ha denunciado la «resignación» que impone Pedro Sánchez y sacado pecho de haber impulsado la agenda del Gobierno durante los tres años y medio que compartieron Consejo de Ministros con el PSOE.

Esto último no significa que no haya habido ataques velados —y no tan velados— a Sumar. «El PSOE no soportaba tener al lado a una izquierda de verdad que no sólo diga las cosas, sino que luego las haga; una izquierda que no se subordinase, una izquierda más 'riquiña`», ha proclamado sin pelos en la lengua la exdiputada Lucía Muñoz, hacienso uso del gallego. Y frente a todo esto, Podemos busca relanzarse. Para ello, ya han echado mano de la artillería pesada, anunciando a Montero como cabeza de lista de una candidatura que «no sea sólo de Podemos» de cara a las próximas generales, previstas para 2027. El momento lo requería. Tarde o temprano por todos era sabido que Montero volvería del destierro en Bruselas al que Díaz la condenó con su vetó en las listas a las últimas generales

Tras la exposición de los documentos político, orgánico, ético, feminista y antirracial, llegó el momento cúlmen de la jornada, sobre todo para ese más de medio centenar de militantes morados que llenaron aforo pese a ser el arranque de las vacaciones de Semana Santa para muchos y que ha aguardado durante más de dos horas para escuchar al gurú político de Podemo: Pablo Iglesias. Todos en pie para recibir al ahora directo de 'Canal Red' en el escenario. De fondo, 'This is America', una canción -otra- del artista Residente que dice así: «Estamos aquí. Desde hace rato. Cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos». Interprétese como se quiera. Lo cierto es que la música de esta primera jornada ha sido elegida al dedillo.

Como viene siendo habitual en el fundador del partido, sobre todo estas últimas semanas, las referencias veladas al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar han copado su discurso, que en esta ocasión ha girado en torno a lo «estupido» que ve Iglesias proponer un gran acuerdo contra «el mal menor». En su lugar, propone un «acuerdo de máximos» basado en la nacionalización de empresas estratégicas, más empresas públicas, la reforma de los medios de comunicación «para que no sean un privilegio exclusivo de multimillonarios», la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases estadounidenses en territorio europeo. «Que todo el peso de la ley caiga sobre los ricos y los fascistas», ha pedido.

Eso no es todo. Pide Iglesias penetrar en los medios de comunicación, la judicatura y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otras instituciones, como viene haciendo la derecha históricamente a través de instrumentos como el Opus Dei porque sabe que «la política no va de democracia liberal, sino de poder». Sin embargo, señala el fundador de Podemos, en nuestro país, hay una izquierda que «dice que los periodistas son independientes y que los jueces neutrales y no se les cae la cara de vergüenza».

Ayer fue el turno de la vieja guardia —también de Pablo Echenique que admitió que «el último golpe ha sido duro», pero que cree que el partido se ha vuelto a levantar y que se levantará «del todo»— y hoy, el de las líderesas, que ayer optaron por un perfil bastante bajo. Sin rivales a la vista, Belarra y Montero serán aupadas, de nuevo, por los militantes a la dirección del partido que, si bien no es oficialmente bicéfala como la de Sumar, se asemeja bastante a dicho modelo.