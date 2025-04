Irene Montero armará una dura campaña para volver a La Moncloa

«Con este Gobierno de la vergüenza y con este PSOE, por supuesto que nos seguiremos oponiendo frontal, absoluta y radicalmente». Así es la tajante declaración de intenciones de Podemos, que el pasado domingo ya lanzó a Irene Montero a encabezar una candidatura para ... las próximas elecciones generales «que no sea sólo de Podemos». Un inesperado movimiento, que no sorpresivo, con el que el partido de Ione Belarra se adelanta a Sumar, al que busca arrebatar los socios con la mirada especialmente puesta en aquellos que sienten más próximos a sus tesis como la Izquierda Unida (IU) de Antonio Maíllo. No obstante, fuentes del partido magenta consideran que, si el objetivo de los morados era ejercer presión, no lo han conseguido, ya que, en todo caso, han evidenciado debilidad porque la unidad de la izquierda no se articula en torno a nombres.

Todo ello, al tiempo que da cerrojazo a la propuesta de Yolanda Díaz del pasado fin de semana, quien, durante la asamblea de Sumar, pidió expresamente a todas las formaciones volver a confluir juntas como ya hicieron el 23-J. Algo que Podemos ya se había encargado de desdeñar en línea con el relato de su fundador, Pablo Iglesias, primero en dictar sentencia al dejar claro que los morados no negocian con «muertos» y pedirles que desoigan los cantos de sirena de la vicepresidenta segunda. La oficialización de la candidatura de la exministra de Igualdad a falta de seis días para el congreso ordinario de Podemos, unido al hecho de que en el nuevo documento político que el partido someterá a votación y en el se hace mención expresa a Sumar como operación orquestada para acabar con los morados por Pedro Sánchez, a quien piden ahora asumir sus restos e integrar a los de Díaz en sus filas, alejan, más si cabe, las posibilidades de reconciliación. Ahora, la idea de Podemos y, en concreto, de Montero, que volverá a primera línea de la política después de pasar por Bruselas -aún no está previsto que deje su escaño en el Europarlamento- para «poner en pie a una izquierda de poder y de gobierno [...], a una «fuerza social del 'no a la guerra'» que después pueda convertirse en «fuerza electoral». Noticia Relacionada Sumar avisa de que las condiciones de unidad de la izquierda las sentará la gente Patricia Romero Izquierda Unida exige primarias conjuntas y no aceptará candidatos impuestos «a dedo por nadie» tras al anuncio de Irene Montero El primer paso a seguir en la conformación de esta nueva candidatura, según explicó este lunes el secretario de Organización, Pablo Fernández, será una gira por toda España en la que participarán tanto Belarra como Montero de cara a «fortalecer alianzas y tender la mano a todos aquellos «desencantados» con las políticas de un Gobierno de coalición PSOE-Sumar que «se autodenomina progresista», pero, a juicio del también coportavoz del partido, condena a nuestro país a un «régimen de guerra», mientras hace uso del «autoritarismo» y la «opacidad». El liderazgo de la exministra de Igualdad será, además, sometido a votación de la militancia morada aunque aún no está previsto cuándo, explicó. No aclara, sin embargo, con qué organizaciones está dispuesto Podemos a tejer dichas alianzas, si bien está seguro de que la forma en que se presente a los próximos comicios, previstos para el año 2027, «caerá por su propio peso». En cualquier caso, fue el propio Iglesias, que 'de facto' sigue ejerciendo como gurú del partido, el que se atrevió a decir que Podemos «podrá ser muy generoso con otras formaciones políticas más pequeñas que quieran caminar junto» a ella. IU exige primarias conjuntas Sumar, al que, si bien tampoco le pilla por sorpresa el anuncio de Montero, lo ve precipitado, dado que «no estamos en un escenario electoral» al tiempo que avisa de que «no serán Iglesias ni Belarra ni Díaz los que hablen de condiciones de unidad», sino que será la gente «la que ponga la cuestión encima de la mesa cuando toque porque quedan dos años para 2027», dijo este lunes su co-coordinadora general Lara Hernández, que aprovechó para desear a Podemos «todo el éxito» en su quinta asamblea. Pugna por el liderazgo Podemos La formación de Belarra se adelanta a Sumar y mueve ficha de cara a un eventual adelanto electoral, lanzando a Irene Montero a liderar una candidatura de izquierda que «no sea sólo de Podemos». Sumar Los magentas, que aún no lanzan a Yolanda Díaz, su mayor activo político, a la palestra, observan «debilidad» en el movimiento de ficha de Podemos y no presión. Izquierda Unida Los de Antonio Maíllo, formación con mayor peso a nivel estatal dentro de Sumar, no rechazan encabezar una candidatura unitaria, pero sí los nombramientos «a dedo». De evitar acuerdos políticos de ultima hora, tal y como atornillaron los magentas en una de las resoluciones aprobadas en su congreso del pasado fin de semana, a recordar este lunes que «aún quedan dos años para 2027». «Llegado el momento se hablará y se tomarán las decisiones pertinentes», respondió Hernández sobre una posible candidatura de Díaz, aunque sí apuesta ahora -y al contrario que hace dos años- por la celebración de primarias conjuntas, aunque habrá que acordar qué modelo se sigue, explican fuentes de la plataforma de la vicepresidenta. Desde IU siguen apostando por una candidatura unitaria con «todos dentro, sin vetos y primarias», explicó su líder, Antonio Maíllo, que dijo su formación no renuncia a encabezar el proyecto y que no acepatará candidaturas elegidas «a dedo por nadie». Eso sí, pide Maíllo respetar los resultados «salga quien salga». En cualquier caso, todo apunta a un futuro duelo de titanes en el que Montero y Díaz, a quien la exministra define como «el mayor error de Podemos», habrán de medirse. Que gane la mejor.

