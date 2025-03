Plataformas y cadenas no muestran interés en la serie sobre Pedro Sánchez

'Las cuatro estaciones', la docuserie sobre Pedro Sánchez y el complejo de La Moncloa, no está teniendo una buena acogida entre las cadenas de televisión y plataformas que podrían emitirla. ABC se ha puesto en contacto con todas ellas y ninguna ha mostrado ... interés en emitir una producción que lleva unas semanas en el mercado y que estará lista para el próximo mes de marzo. Los motivos de esta 'espantada' son varios, desde el carácter propagandístico en un año electoral hasta su elevado coste para una audiencia que no se prevé buena, además del precio reputacional al que se expone quien la emita, por el rechazo que genera el protagonista en buena parte de la ciudadanía.

Hasta 400.000 euros por capítulo, según 'ventana'

Un producto de estas características –un año de rodaje, calidad artística y grandes medios técnicos– se mueve en una horquilla de precios en la que influye si la va a emitir una cadena generalista nacional o irá al catálogo de una plataforma internacional. En el primer caso, cada capítulo está valorado «en un mínimo de 180.000 ó 200.000 euros» hasta un máximo de «250.000 o algo por encima», estima el director de una importante productora nacional con amplia experiencia. La serie completa estaría entre los 800.000 y el millón de euros. Por contra, si el producto se colocara en una gran plataforma internacional, como Netflix, HBO o Prime, cada capítulo podría ascender hasta a 400.000 euros, es decir, 1,6 millones la producción completa.

Las públicas no pueden

Antes de analizar quién podría emitir la serie hay que descartar a las cadenas públicas, una decisión que las productoras del documental, The Pool TM y Secuoya, tienen asumida desde el inicio del proyecto. Sería un escándalo mayúsculo que TVE usara dinero público para adquirir los derechos de una serie sobre el presidente del Gobierno y que, además, se emitiría en periodo preelectoral, próximo a las autonómicas y municipales de mayo o las generales de final de año. En cuanto a Forta, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos, totalmente descartado: «Nada tienen que ver los criterios o intereses de TV3 o Canal Sur», destaca un profesional del sector.

Las privadas, reticentes

Televisiones privadas con capacidad de albergar este producto audiovisual sólo hay dos, mejor dicho, dos grupos: Atresmedia (Antena 3, La Sexta...) y Mediaset (Telecinco, Cuatro...). ABC se ha puesto en contacto con ambos, y no han mostrado interés alguno en la serie. En el caso de Mediaset, fuentes oficiales especifican que «es pronto para valorarlo», aunque el producto lleva varias semanas en el mercado, se ofreció en el encuentro de Iberseries el mes pasado y se hizo una presentación del tráiler. «Ha rodado por todas las cadenas», relata a este diario un ejecutivo de uno de estos grupos audiovisuales que descarta la emisión porque «te metes en un jardín para nada».

«Es un producto caro, con un protagonista que mucha audiencia rechaza y un tufillo propagandístico», dice un ejecutivo de televisión

Las fuentes consultadas sostienen que la serie documental tiene varios «problemas» para un canal generalista. El primero de ellos es que causará rechazo en gran parte de la audiencia: «En abierto es complicado, habrá mucha gente que va a decir que no quiere ver a este tipo subiéndose al Falcon... En el primer capítulo igual se asoma algún espectador más, pero no tiene pinta de mantener una buena audiencia y te metes en un jardín». Además, según las fuentes consultadas, la serie «es un producto de 'prime time' (la franja de máxima audiencia), pero no te lo rellena porque son capítulos de unos 45 minutos, y si te lo llevas al 'late night' (la madrugada) ahí no hay rentabilidad comercial».

Otro escollo es que «si ya es complicado un proceso en el que hay dos partes, la cadena que encarga y la parte creativa de quien lo hace, y siempre hay tensión, aquí hay otra pata y es La Moncloa», relata una fuente. «Además, yo como televisión quiero controlar el contenido, que se le pregunte al presidente sobre determinadas cuestiones, pero esto es un producto que te va a llegar hecho, en tono de alabanzas, con tufillo propagandístico, que está controlado políticamente, muy medido, muy poco natural y que nace de las personas que están asesorando al presidente del Gobierno en materia mediática», añade.

Las plataformas, fuera de catálogo y estrategia

En cuanto a las grandes plataformas, además de algunos escollos comunes con las cadenas, tienen otros inconvenientes. El primero de ellos es que están buscando productos internacionales, que se vean en varios países, para poder rentabilizarlos, «y éste no lo es», dice un directivo a este diario. «HBO ha cancelado casi toda su producción en España», recuerda. Las plataformas han llegado a su máximo crecimiento, a su tope, pero necesitan más ingresos «hasta el punto que Netflix, tras el pinchazo de la burbuja, incluirá publicidad», añade. En el caso de las nacionales, como Movistar, «no quieren líos políticos». Fuentes oficiales de esta plataforma dijeron a ABC: «No me consta que esté en nuestras previsiones, pero en cualquier caso tenemos confidencialidad sobre las compras y contenidos».

En Amazon Prime sostienen que «ni lo hemos comprado ni tenemos previsto hacerlo», mientras que desde Filmin aseveran que «no nos lo han ofrecido ni estamos valorando adquirirlo». ABC ha contactado también con HBO y Disney, pero no ha habido respuesta. Fuentes del sector aseguran que «tiene difícil encaje en sus catálogos».

Todos señalan a Netflix, que lo desmiente

La rumorología en el sector apunta a que será Netflix quien lo emita. «El Gobierno les hizo la ley audiovisual a su medida y querrán cobrárselo», sostiene el portavoz de un grupo audiovisual con la condición de que no sea identificado. Pese a que «se ha pinchado la burbuja de las suscripciones, un millón o un millón y medio de euros no es nada para Netflix», añade. Pese a este runrún que lleva sonando las últimas semanas, la plataforma estadounidense, que también ha sido consultada por ABC, marca distancias: «No lo tenemos, no lo hemos comprado y por el momento no hay nada en vista. No ha habido conversaciones, nada, ningún acercamiento ni nada sobre la mesa relativo a este documental», asegura un portavoz oficial de Netflix.