Peinado indica que «sin el vínculo» de Begoña Gómez con Pedro Sánchez «difícilmente» podría haber cometido los hechos investigados

En su auto, el instructor señala al presidente como «vínculo» es «fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias»

Begoña Gómez declaró ante Peinado que pidió de forma «muy esporádica» a su asistente enviar mails de su trabajo personal

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado ha indicado en un nuevo auto en el marco de la causa abierta por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, que el origen de los hechos delictivos llevados a cabo presuntamente por ella viene de «su relación ... de parentesco con el actual Presidente del Gobierno», Pedro Sánchez.

