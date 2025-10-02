Begoña Gómez declaró ante Peinado que pidió de forma «muy esporádica» a su asistente enviar mails de su trabajo personal

«De manera muy excepcional le solicitó enviar algún mensaje por correo, de manera muy esporádica y por la relación de confianza«. Esto es lo que respondió Begoña Gómez a preguntas de su abogado Antonio Camacho en septiembre y ante el juez Juan Carlos ... Peinado, que la investiga por un delito de malversación, en relación a los 'mails' que habría cruzado su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, con el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) -Juan Carlos Doadrio- relativos a la cátedra que codirigía de Transformación Social Competitiva (TSC).

Esa declaración, que duró minutos dado que la esposa del presidente del Gobierno se negó a responder al resto de partes y al magistrado, tuvo lugar antes de que trascendiera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizaba hasta 121 correos aportados por el vicerrector y que demostraban que la asistente, también investigada, cruzó correos durante tres años con la universidad y todos relativos a esa cátedra de Begoña Gómez.

En la transcripción de la misma, a la que ha tenido acceso ABC, se puede comprobar que Gómez subrayó, sin embargo, que ese apoyo fue «excepcional» y que esos casos no afectaron «al puesto de trabajo que desempeñaba» la asistente, que «cumplió perfectamente el desempeño de sus funciones».

Noticia Relacionada La asistente de Begoña Gómez acusa a Peinado de «desobecer» a la Audiencia para imputarla Javier Lillo Recurre la decisión de enviar la causa al Tribunal del Jurado e indica que el juez «mutila» autos de instancias superiores para «disimular su rebeldía»

Cabe recordar que, a pesar de esa declaración, el magistrado acordó días más tarde continuar con esa investigación por el procedimiento del Tribunal del Jurado, entendiendo que existían «indicios fundados» de que la asistente fue utilizada para fines privados de la esposa de Sánchez. Se apoyó para eso en los correos entregados por Doadrio y en lo instruido hasta la fecha.

Esa decisión, que supone que en caso de llegar a la vista oral Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular, ya ha sido recurrida en apelación tanto por la esposa del presidente como por la defensa de su asistente.

El nombramiento

Por otro lado, y siempre a preguntas de su letrado, Gómez explicó que 2018, cuando aterrizó en el complejo de La Moncloa junto a su marido, se le informó de que tenía que designar a una persona para que hiciera las funciones de asistente. Indicó que esa labor consistía en llevarle la agenda y que "anteriormente las esposas de los otros presidentes del Gobierno tenían una persona de confianza a estos efectos".

Una vez fue nombrada Álvarez como asistente, dijo Gómez, sus funciones incluían "la coordinación del equipo de seguridad, la agenda, los actos y eventos a los que asistía" ella. Puntualizó que llevaba "su agenda institucional y era conocedora de la agenda personal para coordinar las actividades". Y sumó a esto que Álvarez la acompañaba "en los actos oficiales y en algún acto particular".

Además, la esposa de Pedro Sánchez indicó ante el juez que su asistente tenía acceso a su correo para poder desempeñar su función coordinadora y que "de manera muy excepcional le solicitó enviar algún mensaje por correo".

Cabe recordar que en esta pieza separada del caso Begoña Gómez el instructor indaga en si hubo delito al utilizar a la asistente de La Moncloa para fines estrictamente relacionados con los negocios privados de la esposa del presidente.