Begoña Gómez declaró ante Peinado que pidió de forma «muy esporádica» a su asistente enviar mails de su trabajo personal

Indica que Álvarez cumplió «perfectamente» con el desempeño de sus funciones

Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid anular la decisión de llevarla a un jurado popular

Captura de la transcripción de la declaración de Begoña Gómez
Javier Lillo

«De manera muy excepcional le solicitó enviar algún mensaje por correo, de manera muy esporádica y por la relación de confianza«. Esto es lo que respondió Begoña Gómez a preguntas de su abogado Antonio Camacho en septiembre y ante el juez Juan Carlos ... Peinado, que la investiga por un delito de malversación, en relación a los 'mails' que habría cruzado su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, con el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) -Juan Carlos Doadrio- relativos a la cátedra que codirigía de Transformación Social Competitiva (TSC).

