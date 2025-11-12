Suscribete a
El PP revela que la exjefa de puertos vascos adjudicó «a dedo» compras de combustible a la empresa de un cargo del PNV guipuzcoano

Edurne Egaña fue cesada como presidenta de Euskadiko Kirol Portuak (EKP) a finales de octubre y ya ha sido recolocada como asesora del Gobierno vasco

Gerard Bono

Bilbao

Edurne Egaña Manterola, con un asiento actualmente en el Guipúzcoa Buru Batzar (GBB) del PNV, ocupaba desde el año 2013 la presidencia de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), la entidad pública que gestiona los puertos deportivos en el País Vasco. Hasta el pasado 28 de ... octubre, cuando el Gobierno vasco aprobó su cese. No anunciaba, sin embargo, que iba a ser recolocada justo un día después como asesora para asuntos agropecuarios y pesqueros en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. El mismo donde se incluye EKP y con un rango de director cuyo salario supera los 70.000 euros anuales.

