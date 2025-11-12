El PP revela que la exjefa de puertos vascos adjudicó «a dedo» compras de combustible a la empresa de un cargo del PNV guipuzcoano

Edurne Egaña Manterola, con un asiento actualmente en el Guipúzcoa Buru Batzar (GBB) del PNV, ocupaba desde el año 2013 la presidencia de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), la entidad pública que gestiona los puertos deportivos en el País Vasco. Hasta el pasado 28 de ... octubre, cuando el Gobierno vasco aprobó su cese. No anunciaba, sin embargo, que iba a ser recolocada justo un día después como asesora para asuntos agropecuarios y pesqueros en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. El mismo donde se incluye EKP y con un rango de director cuyo salario supera los 70.000 euros anuales.

Un movimiento, defendido ayer por el Gobierno vasco como una «reorganización» más en este Departamento, que llegaba después de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJP), en julio y septiembre, anulando el sistema de reparto de amarres aprobado en 2021 por EKP con Egaña al frente. Una polémica, entre acusaciones de «amiguismo», que el TSJPV resolvía a favor de los denunciantes, afirmando que EKP había «cambiado las reglas del juego».

«¿Qué le debe el PNV a la señora Egaña?», ha preguntado este miércoles el líder del PP vasco, Javier de Andrés, que ha comparecido para denunciar que la ex presidenta de los puertos de titularidad autonómica también adjudicó «a dedo» compras de combustible a la empresa Esergui Diester, que, según publicó 'El Salto', tuvo al frente entre el 2000 y 2016 a Jose Ramón Arriarán, un cargo del PNV guipuzcoano, la misma familia política de Egaña. «Si esto no es un escándalo yo ya no sé qué más hace falta», ha dicho de Andrés, que ha acusado al PNV de actuar «en interés del propio PNV».

Noticia Relacionada El Gobierno financia el plan para crear una IA 'euskaldun' dirigido por el marido de una ex del PNV Gerard Bono Autoriza una subvención de cinco millones de euros a Euskorpora, la fundación creada 'ad hoc' para guiar el proyecto y señalada por «clientelismo»

Como reconoce el Ejecutivo autonómico en la información remitida al Parlamento vasco a pregunta de la diputada del PP Ana Morales, la adjudicación directa de estas compras de combustible se extiende desde el año 2001 hasta la actualidad, por un monto cercano a los 17 millones de euros. Una práctica considerada irregular por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que ya advirtió que la falta de concurso en estos procesos (condición necesaria cuando las partidas superan los 15.000 euros) también se extendía a la contratación de líneas telefónicas y seguros.

Concretamente, los 16.938.608 euros han ido a parar «habitualmente», además de a Esergui Diester, a otras tres mercantiles: Dyneff España, Arberes y Cepsa. Para ello, tal y como justifica el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, dirigido por Amaia Barredo, se han realizado «varias compras o adquisiciones menores a lo largo de cada ejercicio». «Cada vez que surge la necesidad de adquirir combustible para un puerto (varias veces al año), el Responsable de Explotación de dicho puerto solicita ofertas a varios proveedores. La adjudicación se realiza siempre a la oferta más ventajosa de cada pedido, es decir, al precio más bajo de entre las propuestas recibidas», añaden.