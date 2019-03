Seis noticias imprescindibles de este viernes, 29 de marzo

ABC Madrid Actualizado: 29/03/2019 21:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez el acuerdo del Brexit de Theresa May por 58 votos de diferencia: 286 votos a favor y 344 en contra. No hubo sorpresa de última hora y los diputados volvieron a darle la espalda al pacto conseguido por la primera ministra. May ha afirmado que va a seguir luchando por lograr un «Brexit ordenado», y ha recordado que Reino Unido se ve ahora forzado a abandonar la UE el próximo 12 de abril.

[ Averigüe aquí qué pasará ahora con el Brexit]

2. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la mayor oferta pública en más de una década. A un mes de las elecciones generales del 28 de abril y algo menos de dos de los comicios municipales y autonómicos, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la convocatoria de 33.793 plazas para la Administración del Estado este mismo año, y que se sumarán a los 383 empleos creados para atender las necesidades de ciudadanos y empresas españoles derivadas del Brexit.

[ Estas serán las nuevas plazas de funcionario]

3. A partir del 1 de enero de 2022 quedará prohibido tener cerdos vietnamitas, serpientes pitones, tortugas de Florida, varanos de sabana y dos plantas (el tabaco moruno y la hierba de la pampa, ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Cela. La normativa permite mantenerlos después de esa fecha, siempre que los dueños comuniquen a la comunidad autónoma correspondiente su tenencia y esta fije unas condiciones de control.

[ Vea en vídeo el ataque de risa de Isabel Celáa al hablar de los cerdos vietnamitas]

4. El Gobierno pone el referéndum de Cataluña como línea roja para negociar la investidura. El Ejcutivo intenta así pasar página por el revuelo generado por las declaraciones del líder del PSC en Cataluña, Miquel Iceta. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, cree que se trata de un «tema zanjado» porque «él corrigió y matizó sus palabras». Batet ha tratado de pasar página defendiendo que el proyecto socialista «combate el independentismo y defiende el sistema constitucional y estatutario». Y que dentro de ese sistema «el referéndum no tiene cabida».

Por su parte, Podemos recupera la idea del referéndum pactado para Cataluña en su programa electoral.

5. La Cruz Roja Internacional anuncia que repartirá la ayuda humanitaria en Venezuela dentro de 15 días. La ONG va a coordinar su ingreso bajo condiciones de neutralidad, sin que tenga etiquetas políticas del oficialismo o de la oposición. Según la página «El Cooperante», la Cruz Roja habló «por separado con ambas partes», es decir, con opositores y chavistas. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, anunció que, de esta forma, se salvará a unos 300.000 pacientes graves.

6. El PSOE ganaría las próximas elecciones al Parlamento Europeo en España y conseguiría 19 escaños, según las últimas proyecciones sobre intención de voto publicadas este viernes por la Eurocámara, a cuyo Hemiciclo entraría por primera vez Vox, con cinco eurodiputados. Tras el grupo socialista, se sitúa el Partido Popular con 13 eurodiputados, seguido de Unidas Podemos, con diez, Ciudadanos, con nueve y Vox, con cinco.