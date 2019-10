Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 8 de octubre

1. El PSC se desmarca del espacio constitucionalista en Cataluña. Todos los focos estaban puestos en Miquel Iceta. Y no defraudó. El líder del PSC se convirtió en el protagonista de la moción de censura, debatida y votada ayer, presentada por Lorena Roldán (Cs) contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Los números no daban y no sumaron; y aun así los socialistas se abstuvieron. Iceta mantuvo un duro cara a cara con Roldán, intercambió pareceres con Cayetana Álvarez de Toledo (PP) y perdió la oportunidad de repetir la unidad constitucionalista de octubre de 2017 a pocos días de conocerse la sentencia del juicio del «procés». Como ruido de fondo, la campaña de las generales del 10-N. Lo de menos fue el resultado. A favor de la moción de censura: 40 votos (Cs y PP); en contra: 76 votos (JpC, ERC, comunes y la CUP); y abstenciones: 17 votos (PSC). La cuarta iniciativa en el Parlamento de Cataluña (tras las de 1982, 2001 y 2005) para desbancar a un presidente autonómico estaba condenada al fracaso desde el mismo día que se anunció, por lo que la sesión parlamentaria se centró en ver si Roldán podía liderar el constitucionalismo y si este se dividía como consecuencia del voto del PSC.

2. Primer portazo al «errejonismo»: Clara Serra abandona Más Madrid y su acta de diputada regional. Podemos presentará en los próximos días su programa para el 10-N con «alguna mejora» para garantizar que se «blinden los derechos sociales» ante el riesgo de recesión económica. Parte de la estrategia electoral de Pablo Iglesias será demostrar responsabilidad ante dicha coyuntura y taponar así las fugas del electorado progresista que huye descontento al «errejonismo», que ayer sufrió la dimisión de Clara Serra. «Prácticamente todo nuestro programa está pensado para combatir la crisis», expresó ayer la portavoz de Podemos, Noelia Vera, tras el Consejo de Coordinación. «Si llega una nueva crisis, la única garantía de que no se vuelvan a hacer recortes en los de abajo, como ya hicieron PSOE y PP la última vez, es que Unidas Podemos esté en el gobierno», abundó después el secretario de Acción de Gobierno del partido, Pablo Echenique, mediante Twitter. Palabras que evidencian que en la amenaza de una recesión Podemos ha encontrado su marco para encajar sus medidas fiscales más importantes.

3. Un juez cerca a la alcaldesa de Móstoles mientras el PSOE espera al Comité de Ética. Nuevas grietas en el Ayuntamiento de Móstoles. El Gobierno socialista de Noelia Posse continúa despedazándose al mismo ritmo que crecen las voces que exigen su dimisión. Todas, salvo la más autorizada: la de su propio partido, que espera a la resolución de su Comisión Ética -presidida por el alcalde de Alcalá de Henares, pendiente de juicio por prevaricación- para tomar cartas en el asunto. Mientras eso llega, un juez ha abierto otro frente al considerar que la regidora pudo mentir en una declaración como testigo, dentro de un caso que investiga la presunta agresión contra un miembro de su formación. Desde la Corporación replican que «no existe ninguna sentencia que impute a la alcaldesa por falso testimonio». Ayer, su socio en el Consistorio, Más Madrid Ganar Móstoles, rompió el tripartito -formado junto al PSOE y Podemos- obligando a Posse a gobernar en minoría. Esta ruptura llega en medio de un enrarecido clima donde los casos de «enchufismo» se acumulan en el seno de un Ayuntamiento cada vez más desquebrajado. «Se nos van agotando las palabras ante esta sucesión de decisiones más que cuestionables», declaraba días atrás el portavoz de Ganar, Gabriel Ortega, claro anticipo de lo que finalmente ha sucedido.

4. Lista Robinson o el as en la manga del consumidor para evitar el «acoso» telefónico de las empresas. Las empresas utilizan los datos que vamos dejando al firmar contratos comerciales o que extraen de la huella digital que dejamos como rastro al navegar en la Red. De este modo, nuestro correo electrónico o número de móvil acaban en las bases de datos de las compañías con el objetivo de enviar publicidad en forma de mensajes o llamadas a los consumidores. Los datos de los usuarios en Internet generarán un negocio de 730.000 millones de euros en 2020 solo en la Unión Europea y ni uno de esos euros llegará al bolsillo del consumidor. En esta línea, un estudio realizado por la plataforma digital. El 89% de los encuestado reconocen que no saben cómo afrontar esta situación. «Los 'databrokers' se dedican a extraer toda la información que los usuarios dejamos por internet, la perfilan y la venden a las empresas. Todo esto sin nuestro consentimiento y, lo que es peor aún, sin nuestro conocimiento», explica María Adelina Lucas-Torres, CEO de Mydatamood. El problema, asegura Dany Bertolín, CMO de Mydatamood, es que «las empresas están realizando un gran desembolso de dinero en la compra de datos sin saber su procedencia, ni su veracidad. Y eso está provocando unos escasos resultados en sus ofertas y una pobre personalización de sus servicios».

5. Trampas, redes y esterilización de los huevos: así es el plan para sacrificar a 12.000 cotorras invasoras. El censo de cotorra argentina en Madridha crecido un 33% en los últimos tres años. De los 9.000 ejemplares registrados en 2016 se pasó a una media de 12.000 este año. La escalada ha sido exponencial, ya que en 2005 había solo 1.700 aves, según un estudio de la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife. Esta especie amenaza la seguridad y la biodiversidad de la capital, por ello el Ayuntamiento emprenderá en otoño de 2020 un plan para sacrificarlas hasta reducir a la colonia a apenas 500 ejemplares. Se les dará caza con redes y trampas y se esterilizarán los huevos. Esta especie, catalogada como exótica invasora, se caracteriza por volverse agresiva con las aves autóctonas como los gorriones. La intervención pretende impedir que la colonia no siga creciendo. «El espíritu de la ley es que no hagan daño a nuestra fauna», explicó el jefe del Servicio de Biodiversidad del Ayuntamiento, Santiago Soria.

6. ¿Hasta cuándo se queda este calor? El «veroño» resiste una semana más en casi toda España. El tiempo casi veraniego de las primeras semanas del otoño se quedará esta semana en amplias zonas de España porque el sol brillará en muchos lugares. Las temperaturas diurnas serán entre 5 y 10 grados más altas de lo normal en más de medio país y las lluvias quedarán restringidas débilmente al extremo norte peninsular y quizá Baleares. Uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, señaló que el tiempo de esta semana será «tranquilo» y no se esperan grandes cambios, excepto que el miércoles bajarán bruscamente las temperaturas en el norte peninsular por la llegada de vientos del norte, pero los termómetros repuntarán después y el calor se asentará este fin de semana enteramente festivo, puesto que el sábado será el Día de la Fiesta Nacional.