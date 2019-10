Primer portazo al «errejonismo»: Clara Serra abandona Más Madrid y su acta de diputada regional La diputada regional critica la estrategia de Errejón, que le apartó de la lista al Congreso

Podemos presentará en los próximos días su programa para el 10-N con «alguna mejora» para garantizar que se «blinden los derechos sociales» ante el riesgo de recesión económica. Parte de la estrategia electoral de Pablo Iglesias será demostrar responsabilidad ante dicha coyuntura y taponar así las fugas del electorado progresista que huye descontento al «errejonismo», que ayer sufrió la dimisión de Clara Serra.

«Prácticamente todo nuestro programa está pensado para combatir la crisis», expresó ayer la portavoz de Podemos, Noelia Vera, tras el Consejo de Coordinación. «Si llega una nueva crisis, la única garantía de que no se vuelvan a hacer recortes en los de abajo, como ya hicieron PSOE y PP la última vez, es que Unidas Podemos esté en el gobierno», abundó después el secretario de Acción de Gobierno del partido, Pablo Echenique, mediante Twitter. Palabras que evidencian que en la amenaza de una recesión Podemos ha encontrado su marco para encajar sus medidas fiscales más importantes.

Preguntada por donde creen que se situará Más País en dicho debate, Vera respondió que no lo sabe porque todavía no conocen lo que defiende Íñigo Errejón. «Estamos esperando a ver exactamente qué proponen para este país. Cuando conozcamos lo que proponen podremos hacer una valoración con más detalle», dijo la portavoz de Podemos, que quiso recordar así que Más País sigue sin propuestas. Las medidas que defenderá Más País a nivel nacional aún no se conocen más allá de que, según explican desde dentro, las políticas verdes serán su piedra angular.

Más País, sin programa

Sin embargo, el programa electoral que presente Errejón corre el riesgo de ser muy parecido al de Podemos, formación que el mismo cofundó, lo que se presenta como un lastre ante el votante descontento. En el partido morado lo saben y por eso recuerdan que siguen sin programa electoral, pero, eso sí, sin tonos bruscos contra su excompañero. La táctica de Más País es presentarse como un partido lejos de los vicios y crisis de Podemos.

Aunque los términos de la dimisión de Serra, que abandona el partido y su acta de diputada regional al no compartir la estrategia, son un duro golpe. «No comparto la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales», explica en una carta. «Me parece que olvida y menosprecia años de trabajo militante de compañeros de territorios que han conseguido levantar proyectos necesarios», añade.

Fue poco después de que se confirmase que Más País se presentará en Barcelona tras conseguir reunir en el último momento los 5.000 avales exigidos. La marca de Errejón competirá contra la lista de En Comú Podem. «Si Más País debe enfrentarse a Ada Colau para conseguir los escaños que necesita quizás eso es indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales», lamenta Serra. Errejón no contó con ella para la candidatura al Congreso el 10-N.