Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 15 de junio

1. El chavismo financió el Movimiento 5 Estrellas que hoy gobierna en Italia. Nicolás Maduro dio su autorización en 2010 al envío de una maleta que contenía 3,5 millones de euros al Consulado venezolano en Milán para financiar en negro al Movimiento 5 Estrellas, partido nacido en octubre de 2009 para hacer política apartidista en Italia y que ahora gobierna en el país transalpino. Así se refleja en documentos clasificados como secretos de la Dirección General de Inteligencia Militar del país caribeño a los que ha tenido acceso ABC. El actual jefe del Ejecutivo de Caracas era entonces ministro de Exteriores. El cónsul de la legación diplomática de Venezuela en Milán, Gian Carlo di Martino, actuó como intermediario antes de que el destinatario final, Gianroberto Casaleggio, recibiera el dinero en metálico. El documento señala a Casaleggio como «promotor de un movimiento izquierdista revolucionario y anticapitalista en la República de Italia».

2. Seis de cada diez españoles creen que lo peor de la pandemia ya pasó aunque haya rebrotes. La recta final de la desescalada en toda España y del estado de alarma, que se aprobó hace tres meses, está acompañada de un optimismo creciente entre la población, a pesar de que el virus «sigue ahí», como no se cansan de advertir las autoridades sanitarias. La mayoría de los ciudadanos están convencidos de que lo peor de la pandemia ya ha quedado atrás, por mucho que pueda haber rebrotes en el futuro, según el último barómetro de ABC/GAD3, donde se observa una caída del interés por las informaciones relacionadas con el coronavirus y un relajamiento general ante el riesgo de contagio, que aún no ha desaparecido. El optimismo mayoritario que se desprende de la encuesta se corresponde, en realidad, con los datos que se están ofreciendo desde el Ministerio de Sanidad y que indican una contención evidente del virus.

3. Sánchez quiere atar a Ciudadanos y ERC para los Presupuestos con «acuerdos transversales». El Gobierno ya maniobra para ampliar su base parlamentaria de apoyos para los Presupuestos Generales del Estado de 2021 más allá de sus socios de investidura. El presidente Pedro Sánchez apuesta por negociar las cuentas con Ciudadanos (Cs), le guste o no a Unidas Podemos (UP) y al amalgama de partidos nacionalistas y regionalistas que le auparon a La Moncloa. Contar con los diez escaños de Cs supondría no depender de los 13 de ERC, que el año pasado tumbaron el proyecto presupuestario forzando el adelanto electoral. Esta alianza coyuntural y su consecuente acercamiento al partido liderado por Inés Arrimadas se viene perfilando con el «sí» de Cs a las seis prórrogas del estado de alarma y se escenificó el viernes con la reunión de un equipo de Cs en Moncloa para estudiar el real decreto ley de la «nueva normalidad».

4. Sanidad compra 40 millones de guantes, pese a no haber entregado 163 millones. A los problemas y dudas sobre la adquisición y recepción de mascarillas se suma ahora la escasez de guantes de nitrilo y la confusión sobre el destino de los más de 201 millones de unidades compradas entre marzo y mayo. Con fecha de 1 de junio, la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) adjudicó un contrato para la adquisición de otros 40 millones de guantes de nitrilo, por 3,88 millones de euros, para equipamiento médico como protección ante el Covid-19, con un plazo de entrega de diez días desde la realización del primer pago establecido. Hasta ahí todo podría parecer normal, si no fuera porque hasta ese momento Sanidad había firmado ya contratos, desde el principio de esta crisis sanitaria, para adquirir 201 millones de guantes con urgencia, de los cuales solo ha entregado a las comunidades autónomas un total de 38 millones, el 19 por ciento del total.

5. La histórica cumbre empresarial organizada para impulsar la recuperación comienza hoy. Desde hoy y hasta el próximo día 25 de junio, la patronal de los empresarios celebrará en su sede una cumbre histórica que reunirá a más de un centenar de personalidades. El encuentro, constituido en un tiempo récord, servirá para saber qué necesita España para iniciar la recuperación, para dar confianza y para destacar el atractivo del país para que los empresarios quieran seguir invirtiendo. Bajo el lema «Empresas españolas liderando el futuro», durante más de una semana, los máximos dirigentes de los principales bancos españoles, de las grandes eléctricas, de los grupos hoteleros y de las empresas del sector turístico, así como del transporte, del motor, los seguros, la alimentación, la agricultura, la industria, los servicios, la cultura, la educación y el deporte propondrán las medidas más convenientes para reconstruir el país y afrontar la crisis económica provocada por la pandemia.

6. Francia acelera este lunes la desescalada para reactivar la economía. Macron estima que Francia «no debe enroquecer» de su comportamiento nacional: «Nuestro comportamiento colectivo ha permitido salvar muchas vidas». A partir de este lunes, día 15 de junio, los franceses recobrarán la casi totalidad de sus libertades básicas. El virus seguirá siendo una amenaza potencial. Macron aconseja prudencia y seguir normas de comportamiento responsable, comenzando por el distanciamiento físico. La actividad económica y comercial podrá comenzar a funcionar definitivamente con relativa «normalidad». Los franceses podrán viajar por casi toda Europa. Recobrada la libertad confinada, Macron anuncia una nueva etapa, nacional y europea, con estos pilares capitales: «Debemos relanzar la reconstrucción económica, para afirmar nuestra soberanía nacional y europea».